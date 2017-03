¿Cuál es la esperanza de vida de mi perro?

(Tomada de la Red)

Una pregunta que me hacen con frecuencia propietarios de mascotas cuando vienen a consulta es: ¿cuánto vivirá mi perro? Y la respuesta ya no es tan sencilla por múltiples factores: las mascotas ahora son mejor alimentadas, visitan el veterinario con regularidad y sus dueños están pendientes de cambios mínimos en su estado de ánimo o apetito, pues la mascota se ha ganado un campito muy importante dentro de la familia.



El resultado es que las mascotas ahora no viven 7 o 10 años, viven 15, 17 o más. Los avances en el campo de la medicina veterinaria han permitido hacer diagnósticos más certeros, tener tratamientos más efectivos y ofrecer suplementos que mejoran la calidad su vida, entre otros.



Sin embargo, nos enfrentamos también a una nueva lista de problemas que se relacionan con la avanzada edad de nuestra mascota.

La buena noticia es que estamos preparados para enfrentar esos problemas, porque los profesionales dedicados a la salud de los animales de compañía se han dedicado a investigarlos.



Ahora queda la duda, ¿cuándo se considera vieja a la mascota? Podemos aún decir que a partir de los 7 años una mascota es geriatra, y en general, las razas pequeñas tienden a vivir más años que las razas grandes o gigantes. Sin embargo, lo importante es estar preparados para ayudarla a enfrentar estos cambios sin que estos afecten su calidad de vida ni su bienestar.



¿Cuáles son estos cambios o enfermedades que pueden afectar a mi mascota? Los animales se ven aquejados por las mismas enfermedades crónicas que nos afectan a nosotros, por mencionar algunos: cáncer, enfermedad de los riñones, artritis, diabetes, cataratas, sordera, enfermedad cardiaca o del hígado, senilidad.



Algunas pistas de que algo puede andar mal: dificultad para levantarse, duerme más, le cuesta orinar o no orina, vómitos, pérdida de apetito, tos o dificultad para respirar, se cansa muy rápido al hacer ejercicio, está muy irritable o tiene comportamientos extraños.



Con la adecuada atención veterinaria, se hace más fácil detectarlos de forma temprana y empezar a manejarlos en conjunto. Porque tanto el veterinario como el propietario deben trabajar en equipo para estar en sintonía con lo que necesita la mascota en esta nueva etapa.

Si acostumbramos llevar a nuestra mascota al veterinario al menos 1 vez al año para su chequeo anual y sus vacunas, ya tenemos un buen hábito establecido, y será más fácil cuidar de nuestro viejito o viejita.

Un paciente geriátrico idealmente debe visitar al veterinario al menos 1 vez cada 6 meses, porque queremos detectar problemas serios como cáncer o problemas cardíacos de manera temprana, cuando aún podemos dar un tratamiento efectivo.

El veterinario recomendará una serie de exámenes pero también dará un énfasis especial en la nutrición.

El alimento juega un papel fundamental en esta etapa: la digestión y el metabolismo cambian, la actividad disminuye, y por ende los requerimientos de nutrientes son distintos. Necesitamos dietas que sean de fácil digestión, con menos calorías y enriquecidas con antioxidantes que retarden el proceso de envejecimiento.

La agilidad mental y física de nuestra mascota también va a decaer en esta etapa. Es importante que interactuemos con ellos de forma constante para mantenerlos mentalmente activos.

Si vivimos en casa de dos pisos, adecuar áreas en la planta baja para evitar que esté subiendo gradas así como acondicionar áreas dentro de la casa para que pueda descansar cómodamente y no pase frío, pues un perro mayor tiene mayor dificultad para controlar su temperatura corporal.

Si tienes una mascota en casa que ya no oye tan bien, que tarda más en levantarse por las mañanas y venir cuando uno la llama, que duerme más y tal vez no tiene tanto interés en jugar, tienes una mascota geriátrica en casa y eso significa que tu relación con ella debe tener más ternura y aún más sentido de responsabilidad. Seamos proactivos y compasivos.



Fuente:https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/41761/cual-es-la-esperanza-de-vida-de-mi-perro