Curiosidades del corazón

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por ECV que por cualquier otra causa. Se calcula que en 2012 murieron por esta causa 17.5 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 7.4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria, y 6.7 millones, a los AVC (accidentes vasculares cerebrales).Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, un órgano fundamental en el ser humano. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Además, las enfermedades cardiovasculares son la causa de muerte número uno en México, según el INEGI ¿Cómo puedes cuidar a tu corazón?Incluye Omega 3 – DHAEl DHA funciona como un cardioprotector, haciendo que el colesterol malo (LDL) no se deposite en las paredes de las arterias. Asimismo, el DHA contribuye para la reducción de los niveles de triglicéridos en la sangre.Consume Beta-glucanoEs una fibra soluble que se encuentra principalmente en la avena, ayuda a reducir el colesterol malo. Es un ingrediente derivado naturalmente y es muy conocido por los beneficios que otorga a un corazón sano.No olvides los antioxidantesSon sustancias naturales que existen como vitaminas, minerales y otros compuestos de los alimentos y que interactúan con los radicales libres. Procurar consumir nueve porciones por día de frutas y verduras lavadas frescas con la piel ayuda a maximizar el consumo de estos nutrientes.Elimina el exceso de salEl exceso de sodio eleva la presión arterial. Elige sazonadores naturales como hierbas, por ejemplo el romero y tomillo que además contengan antioxidantes.¿Cuántas veces late?El corazón humano late en promedio 100 mil veces al día, 35 millones de veces al año y más de 2.5 billones de veces a lo largo de la vida.¿Bombea?El corazón bombea aproximadamente 5.6 litros de sangre a todo el cuerpo tres veces cada minuto. En un día, la sangre recorre un total de 19 mil km.¿Tamaño?El corazón de un niño es del tamaño de su puño cerrado. Cuando se convierte en adulto, el tamaño del mismo aumenta a 2 veces el tamaño de su puño cerrado.Reír para mejorarLa risa es la mejor medicina para el corazón. Una buena carcajada puede aumentar el flujo sanguíneo por todo tu cuerpo hasta en un 20%. Es un gran impulso para que la sangre circule y puede ser el antídoto perfecto para el estrés.El corazón sigue latiendo fuera del cuerpoSi le sacas el corazón del cuerpo a una persona, este no se detiene de inmediato, sino que sigue latiendo fuera del organismo, aunque no esté conectado al sistema circulatorio. Esto se debe a que el corazón genera sus propios impulsos eléctricos, que desencadenan los latidos.El corazón roto no es solo una metáforaCuando se sufre por amor, se suele decir que la persona tiene el corazón roto. Parece una metáfora, pero dicha emoción puede dañar el corazón provocando dolores, debilitamiento o un paro cardíaco. Los médicos, han acuñado el termino síndrome del corazón roto para este fenómeno.El buen sexoEl tener una vida sexual activa, reduce a la mitad las probabilidades de morir de una enfermedad cardiovascular. En el caso de los hombres, tener un orgasmo tres o cuatro veces a la semana, se traduce en protección para el corazón contra ataques cardíacos y derrames cerebrales (ACVs o apoplejías).Two heartsEn la práctica tenemos dos corazones, el izquierdo bombea sangre a todo el cuerpo y el derecho bombea sangre sólo a los pulmones.Lup-DupEl sonido de los latidos se llama Lup-Dup. El Lup corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el Dup ocurre cuando se cierran las válvulas semilunares.¡El maldito lunes!El estrés y el lunes, una mala combinación que puede resultar en un ataque cardiaco. Los cardiólogos saben que la mañana del lunes es el momento en el que ocurren más ataques. Se debe a que la hormona del estrés, cortisol, aumenta su nivel durante las primeras horas del día, sobre todo el lunes.FUENTE: http://mx.emedemujer.com/actualidad/10-curiosidades-del-corazon/