Cosas que debemos saber antes de llegar a los 30

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los 30 es una edad que marca a cualquier hombre, es el momento bisagra en el que maduramos, aprendemos y nos independizamos. Es el momento en el que nos replanteamos lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Sé que suena sencillo y parece que tenemos las cosas muy claras, pero no es así, simplemente llegan los 30 y nos toman por sorpresa.



Para que el golpe no sea tan duro debes ver ciertas lecciones que cualquier hombre debe dominar para cuando cumpla 30.



#1 Cocinar un plato decente

Sí, debes hacerlo, eres un adulto y como mínimo deberías saber preparar una cena sin llamar al delivery. No tiene por qué ser un plato muy sofisticado, puedes hacer algo simple y pero decente.



#2 La vida sexual es privada

A los 20 el lema “los caballeros no tienen memoria” no significaba nada, solías repetirlo porque a las chicas les gustaba pero la realidad era otra. Cuando llegaste a los 30 te diste cuenta que lo que pasa en el cuarto queda en el cuarto y que en la medida que menos hables de tu intimidad más la disfrutas.



#3 Cómo organizar una cita apropiada

Los días de casanova se han terminado, la idea de buscar chicas en un bar no tiene sentido. Deberías salir en busca de las chicas pero de otra forma, y con ello deberás planificar una cita apropiada para la chica que vaya a salir contigo.



#4 Cómo cuidar de ti mismo

Una vez fuera de la casa de tus padres, hay ciertas necesidades básicas que deberás cumplir, como tender la cama, lavar tu ropa y planchar la camisa para la oficina. Si no lo haces, nadie lo hará por ti, así que debes comenzar desde ahora a desarrollar esas habilidades.



#5 Debes elegir tu propia ropa

El tiempo en el que mamá hacía todo por ti acabó, es hora de que sepas combinar tu ropa sin ayuda. Tienes la experiencia suficiente para saber de telas, marcas y colores, ¡tú puedes!



#6 Tienes sentimientos

El hombre duro que no sentía absolutamente nada no existe más, el paso del tiempo te enseñó que tienes sentimientos y que es bueno tenerlos. Demostrar lo que sientes no es un problema para ti y la presión que antes podías sentir de tus amigos se está desvaneciendo.



#7 Tener una relación saludable con mamá

Como todo hijo varón tienes una relación muy cercana con tu madre, pero eso no quiere decir que tengan el mismo apego que cuando eras pequeño. Déjala ir, a ella le sentará bien un descanso y a ti también.



#8 Estás preparado para lo que viene

Papá y mamá no están para respaldarte cuando tomas una decisión y es por eso que debes ser capaz de hacer frente a tu vida sin perder los estribos.



Los 30 puede ser una edad que asuste, pero no es la gran cosa, es solo un número. Está en ti saber vivir la vida y disfrutarla. Madurarás y aprenderás muchas cosas pero eso no debe preocuparte, vas por el camino correcto.



FUENTE: http://www.vix.com/es/identificacion/177018/8-lecciones-vitales-que-todos-los-hombres-debemos-saber-a-los-30