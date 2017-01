(Tomada de la Red)

Estudios recientes de la Universidad de Cambridge revelan que tener mascotas puede influir de manera positiva en el desarrollo de los infantes.



Los investigadores determinaron que los niños generan un vínculo muy fuerte con sus mascotas, incluso más que con sus hermanos o hermanas.



Este tipo de relaciones podría repercutir en sus destrezas sociales y en bienestar emocional.



Toda persona que haya amado a una mascota durante la infancia sabe que brindan compañía y confianza, tal como sucede con las relaciones humanas” dijo Matt Cassels, investigador del estudio.



Estos resultados se obtuvieron por medio de un experimento en el que reunieron a niños de doce años que tienen por lo menos una mascota y un hermano.



Al entrevistarlos, los niños afirmaron tener una mejor relación con su mascota, pues con sus hermanos se presentan más conflictos.



Además, aseguran que a pesar de que estos no se comunican de manera verbal, si se sienten apoyados y en confianza.



Aunque las mascotas no comprendan por completo ni respondan verbalmente, el grado de confianza que se alcanza con ellas no es menor si se le compara con el desarrollado con los hermanos y hermanas”.



Por otro lado, Nancy Gee, especialista opina que un buen desarrollo infantil influye en el bienestar psicológico de los adolescentes y la salud humana en general.







Fuente:http://www.poblanerias.com/2017/01/las-mascotas-influyen-positivamente-en-el-desarrollo-infantil/