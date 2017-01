México se prepara para cuarta edición de Material Art Fair

CIUDAD DE MÉXICO(AP)

La cuarta edición de Material Art Fair trae a la capital mexicana propuestas vanguardistas de galerías de Colombia, Argentina, Perú, Chile, España y otros países.



La feria, que se celebrará del 9 al 12 de febrero en Expo Reforma, surgió como una iniciativa de galeristas.



"Hubo una oportunidad importante para crear otro tipo de feria en la Ciudad de México, algo que es un poco más íntimo, que da un contexto adecuado a la obra de nuestra generación, los artistas que representamos y los que representan a nuestros colegas", dijo Brett Schultz, director creativo de la feria, en una entrevista reciente con The Associated Press.



Material Art Fair incluye propuestas de 50 galerías, como Ginsberg Galería de Lima, SKETCH de Bogotá y Walden de Buenos Aires. De México participan LABOR, y Lodos. En total son 15 países invitados entre los que también hay propuestas de Francia, Austria, Japón, Canadá y Estados Unidos.



"Lo que faltaba era una feria más boutique en la que la calidad siempre es altísima y te da una impresión de la producción actual de una nueva generación de artistas. También artistas más consolidados, pero con ideas que ahorita son más influyentes para artistas jóvenes", apuntó Schultz.



Cada año la feria tiene un comité de selección diferente para asegurar una renovación en las propuestas. El comité de 2017 estuvo integrado por las galerías Laura Bartlett de Londres, joségarcía de la Ciudad de México, Natalia Hug de Colonia, Alemania, y Michael Jon & Alan de Miami y Detroit.



La feria estará dividida en una sección principal y otra de proyectos, con propuestas individuales y colectivas como las de (un cuarto) de Monterrey, México y 206 Arte Contemporáneo de Tijuana.



El año pasado el evento recibió a unas 11 mil personas en cuatro días. Este año estrenará la sección IMMATERIAL de performance y arte escénico curada por el artista Michelangelo Miccolis. El público debe estar pendiente porque los performances no serán presentados en un escenario o en una hora de programación, sino repartidos por la feria en momentos sorpresa.



"La idea es pensar qué tipo de performance funciona bien en el contexto de una feria de arte", dijo Schultz. "Integrar el performance en el tejido de la feria, en la experiencia de la feria. En cualquier momento pues encontrarte dentro de un performance".



Las obras a la venta van desde los 10 mil pesos (470 dólares) hasta piezas para grandes coleccionistas.



"Lo que estamos tratando de incentivar y cultivar mucho es el coleccionismo. Las propuestas que se presentan en Material sí pueden ser accesibles para un público general", dijo Isa Castilla, directora del programa VIP de la feria.



"Lo importante es que visiten, que tengan la experiencia, porque aunque no vas a comprar siempre aprende mucho uno visitando las ferias".



La directora de la feria, Daniela Elbahara, destacó a Material Art como un lugar donde los expositores pueden tomar riesgos.



"Ya no nada más viene lienzo, a veces cuando llega la gente quiere ver pintura, pero creo que Material se define mucho por tener mucha escultura, instalación, videos, textil", apuntó. "Es donde se muestra la vanguardia, lo primero de lo primero".



