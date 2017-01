Menú para el año nuevo chino en México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

De acuerdo con el calendario chino, este 28 de enero se celebra el inicio del año del gallo el cual se festeja con las tradicionales danzas del dragón y del león, así como con grandes viandas gastronómicas que representan la abundancia.



En el barrio chino de la ciudad de México, ubicado en el corazón del centro histórico, se le da la bienvenida al nuevo ciclo, desde los años 40, cuando se estableció el primer restaurante en este lugar, el Shan Gai.



Una de las bases de este festejo es la gastronomía, relata el chef mexicano de origen chino, Luis Chiu, cuyos abuelos llegaron a México en la década de los 30.



Delicias para celebrar fiesta, los rollitos primavera, dumplings y pescado con salsa roja.



El chef señala que hay tres platillos de gran tradición para esta “El primer platillo mencionado representa los lingotes de oro y su nombre se debe a que se comen en el solsticio de primavera, que es el Año Nuevo Chino; se trata de un platillo cantonés que se consume para que haya mucha abundancia y buena fortuna para el periodo que inicia”, comenta el cocinero.



Añade que los dumplings son tradicionales en ciudades importantes como Beijing y Shangai, los cuales representan riqueza, de hecho se cree que entre más de estas delicias se coman antes del año nuevo, el dinero se multiplicará en mayor cantidad.



Mientras que el pescado puede ser cualquiera, siempre y cuando conserve su cabeza y su cola a la hora de cocinarse.



“Debe estar entero porque todo debe tener un principio y un final. Se cree que si no tiene la cabeza no vas a comenzar el bien el año.



“Las mandarinas también son tradicionales, que al no saber cuántos gajos tienen representan el infinito, la abundancia y la larga vida, pero deben tener los tallos unidos, de dos, tres, nunca de cuatro, ya que este número significa muerte, tres significa suerte, seis fortuna, ocho infinito y nueve para siempre”, explica el cocinero Chiu.



Amuletos de la suerte

Luis Chiu explica que para la cultura china, los números y los colores son muy importantes, por ello, nunca debe faltar el rojo y el dorado que significan larga vida, felicidad, fortuna y abundancia, en ellos están involucrados los buenos augurios.



Sin embargo, el blanco debe estar ausente porque para ellos significa luto. Respecto a la danza del dragón y del león, menciona que estas huyentan a los viejos espíritus y le dan la bienvenida a los nuevos, lo mismo sucede con las vibras, para lo cual utilizan cuetes.



Chiu menciona que la comunidad china tiene muy arraigadas sus tradiciones, por lo que celebran este acontecimiento de la manera más apegada a su cultura.



Recuerda que aunque sus abuelitos fueron los pioneros en el barrio chino, al abrir el restaurante Shan Gai, las nuevas generaciones de la familia Chiu han seguido los pasos en la gastronomía, y la muestra es el "Asian Bay", ubicado en la calle de Tamaulipas, en la colonia Condesa.



Significado

El Año Nuevo Chino se basa en el calendario lunisolar y las celebraciones comienzan el primer día del primer mes lunar, y concluyen el día quince con el Festival de los Faroles. No existe una fecha fija para realizar este festejo, pero queda marcado por el día en que cae la luna nueva más próximo al día equidistante entre el Solsticio de Invierno y el Equinoccio de Primavera.



Zodiaco chino

Según la tradición, en vísperas de su muerte, Buda reunió a los animales de la tierra para dejar testimonio de su última voluntad, sólo acudieron doce ante él. La rata fue la primera en llegar, después el buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.



Buda los convirtió en los 12 signos del Zodiaco Chino y cada uno gobierna un año, el cual influirá en la personalidad y carácter de todos los que nazcan bajo su cuadrante.