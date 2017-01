Señales de que aún no eres adulto

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Sí, ser un adulto es una de tus misiones en la vida vida –mmm, al menos eso es lo que te decía tu mamá cuando eras un niño-. Y todos los días, desde que saliste de la Universidad, te esfuerzas por ser muy responsable, tomar decisiones acertadas y cumplir con tus obligaciones.



Pero, acéptalo. La realidad es que, aunque lo intentas todos los días, aún no has logrado ser una persona madura (y no lo digo solo porque sigas conservando a tu osito de peluche). De hecho, y para que lo compruebes, aquí están 10 señales de que aún no eres un adulto.



#1 Tienes que llamar a tu mamá cada vez que vas al súper



Porque no tienes ni idea de qué comprar.



#2 Sigues sin entender cómo es que levantarse a las 6am es algo real



Y piensas: “¿Hay vida antes de las 10am?”.



#3 Tus comidas “gourmet” son sándwiches y smoothies



Lo peor es que te cuesta un poco de trabajo hacerlos.



#4 Las conversaciones que consideras más importantes están en Tinder



Tus intereses están bien definidos, ¿cierto?



#5 Crees que las 3 de la mañana es una buena hora para irte a dormir



Para ti dormir es algo de personas “mayores”.



#6 Mantienes una relación “seria” con Netflix



Ni siquiera hace falta comentarte algo más.



#7 No tienes ni idea de lo que está pasando en tu ciudad –o el mundo-



¿Noticias? ¿Qué es eso?



#8 Esperas hasta que ya no tienes qué ponerte para lavar tu ropa



Y aun así, antes prefieres comprar un par de prendas.



#9 Odias, pero en verdad oooodias, la palabra “Responsabilidades”



No es de tu agrado hablar de ello.



#10 Te parece inaceptable que te envíen correos de trabajo los viernes después de las 3pm



