Consejos para que su perro no se altere con la pólvora

(Tomada de la Red)

Para la época decembrina, si su perro se esconde o se pone nervioso cuando escucha estallar pólvora, estos consejos son para usted.



Diciembre es un mes por el que, naturalmente, esperamos todo el año. Gracias a sus fiestas que son tan importantes y de tanta acogida, como el día de las velitas, celebrar las novenas, la navidad y finalmente, el 31 de diciembre. Por toda la alegría presente en el ambiente, llegan las poco gratas explosiones de pólvora, que aunque son prohibidas, se siguen presentando.



A pesar de que actividades como los fuegos artificiales están permitidas y son realizadas por expertos, los poseedores de mascotas saben que se alteran intensamente por el espectáculo de luces.



Con la pólvora, usted puede ver que el perro comienza a comportarse distinto, ladra o aulla, corre, se esconde, saliva excesivamente, se orina o defeca. Acá es cuando entra la preocupación del amo, porque no sabe qué hacer, cómo lograr que la mascota se tranquilice. Estas son algunas recomendaciones.



Para empezar, algo que puede ayudar es pasear en forma al can en el día, para que cuando llegue la noche, él va estar más cansado y tendrá menos ganas de entrar en pánico. Se puede emplear una técnica que lo hará acostumbrarse a los sonidos estrepitosos, cada día, ponga a escuchar a la mascota sonidos parecidos por unos diez minutos, cada día que pase, aumente el volumen del ruido, así él se acomodará a la situación.



También, en el momento de explotar la pólvora, sostenga la cabeza del animal, como si estuviera mirando hacia el techo, hasta que se acostumbre, se siente o se eche al suelo, cuando lo suelte, el animal asociará la liberación con la calma.



Los perros y sobre todo los gatos, tienen el sentido del oído muy desarrollado, escuchan ruídos a distancia siete veces más que los humanos. Y si a nosotros nos impresionan los estruendos, imagínese lo que la mascota puede sentir. Puede comprar gotas de flores de Bach y ponerlas en el agua que beben según su tamaño. También se puede conseguir un chaleco anti estrés especial, puede conseguirlo en algunas veterinarias u online, le será muy útil.



Jamás regañe al animal, ni le grite ni le pegue, esto desgatará el vinculo entre la mascota y su dueño, y dejaría problemas psicológicos. Asimismo, no le de cariños ni lo abrace, esto empeoraría las cosas. En el caso de gatos, evite que se escondan en lugares cerrados, cierre las ventanas y puertas para evitar que el pero o el gato se pierda. Y sobre todo, usted también mantenga la calma, ellos perciben los cambios de ánimo.



