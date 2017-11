¿Cómo funciona un criadero certificado?

(Tomada de la Red)

Si hay un tema que genere debate y polémica en el mundo animalista es el de los criaderos de mascotas. Constantemente se escuchan todo tipo de opiniones positivas y negativas de estos lugares, ya que muchos son un espacio en el que lo único que importa es la explotación de las especies, generando que estas se encuentren en condiciones precarias.Sin embargo, también existe una corriente defensora de este tipo de criaderos, ya que en manos de profesionales que prioricen lo ético y no lo económico, los animales se pueden encontrar en buen estado de salud. Carlos Delgadillo, quien en el marco de Expopet 2017, es uno de los veterinarios que defiende esta actividad puesto que él la realiza con toda la rigurosidad del caso.“Criar una raza sea de perro o gato es garantizar que la genética de la misma perdure… Un criadero debe funcionar por el cariño y el amor que uno le tiene a los animales, por esto diferimos tanto en el tema de que nos estigmaticen, en nuestro caso estamos inscritos a una asociación internacional que nos exige cumplir ciertos requisitos para ejercer nuestra actividad”, afirmó el experto en diálogo con Kienyke.comDelgadillo también habló de la importancia de que los interesados en comprar mascotas se involucren más en el proceso con el fin de que la decisión sea bastante pensada, y no producto de un deseo, antojo momentáneo o simplemente les parecen bellas cuando son pequeñas.Delgadillo también habló de la importancia de que los interesados en comprar mascotas se involucren más en el proceso con el fin de que la decisión sea bastante pensada, y no producto de un deseo, antojo momentáneo o simplemente les parecen bellas cuando son pequeñas.Delgadillo también habló de la importancia de que los interesados en comprar mascotas se involucren más en el proceso con el fin de que la decisión sea bastante pensada, y no producto de un deseo, antojo momentáneo o simplemente les parecen bellas cuando son pequeñas.¿Cómo funciona un criadero certificado?Constantemente las autoridades realizan recomendaciones a las personas de que en dado caso que estén interesados en comprar una mascota, lo hagan en un sitio que cumpla todos los parámetros de ley ya que de lo contrario se podría estar haciendo parte de redes explotadoras.Para conocer más sobre cómo funciona un criadero certificado, Carlos Delgadillo, asegura que principalmente estos deben contar con algún tipo de certificación local o internacional. Adicionalmente, aspectos sencillos como la entrega de los cachorros (se recomienda hacerla después de los tres meses y medio cuando el felino ha desarrollado todas sus defensas) o que cuente con las primeras vacunas, permiten la detección de si es un buen lugar o no.“Los criaderos certificados tienen como requisito que los gatos tengan una edad de jubilación cercana a los siete años, además que no se pueden explotar las especies por más de cierto tiempo. Asimismo, es necesario brindar cuidados a los machos, el hecho que tengamos que traerlos a exhibición habla muy bien de nosotros”, indicó el veterinario.Así que si está pensando en comprar mascotas, verifique que venga de un sitio optimo, con ello se evita dolores de cabeza futuros que pueden incluso terminar con la muerte del animal por malos manejos.Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/como-funciona-un-criadero-certificado