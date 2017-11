Conozca los beneficios de las terapias asistidas con mascotas

(Tomada de la Red)

En el marco de la cuarta versión de la Feria Internacional de Animales de Compañía (Expopet) 2017, diferentes expertos en temas de cuidado y protección animal se reunieron en Corferias con el fin de compartir sus experiencias entorno a las mascotas.Sin duda que uno de los elementos que más llamó la atención de los asistentes al evento son los talleres y terapias asistidas con mascotas en diferentes campos (cognitivo, social e incluso a nivel personal). En este rubro, Magda León, psicóloga de profesión y su esposo Andrés Piñeros, quien es biólogo y adiestrador canino, son los pioneros en su implementación gracias a ese amor que sienten por los animales y su interés por servir a la sociedad.“Estas terapias tienen la intención de brindar una herramienta adicional en el acompañamiento y ambiente escolar. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos perros propios y voluntarios entrenados, que nos acompañan a dictar estas terapias, entre las que se destacan procesos de aprendizaje, psicológicos, regulación emocional y neuropsicología en niños, jóvenes y adultos”, afirmó Magda León en diálogo con Kienyke.com.La experta también habló del impacto social que tienen estos talleres, por esto, no tienen costo alguno y quienes estén interesados en acceder a ellos lo pueden hacer de manera gratuita. Asimismo, Andrés Piñeros, adiestrador y participe activo en este proceso asegura que cualquier tipo de can sin importar edad, raza o tamaño, puede ser entrenado como voluntario para que ayude a algún paciente que lo necesite.“Cuando se está trabajando con un perro, se debe identificar cualidades específicas del mismo. Posteriormente se sigue con la perfilación que es cuando se conoce la motivación de cada can… Cuando un perro trabaje debe hacerlo en algo que le guste, de lo contrario lo hará mal e incluso su ciclo de vida se puede llegar a ver afectado”, indicó León.Los expertos aseguran que este tipo de terapias también pueden ser implementadas en el ámbito laboral, más exactamente en las pausas activas, ya que los animales tienen la capacidad de unir, fortalecer e incluso mejorar vínculos entre trabajadores que no se lleven bien.“Se ha demostrado que en los ambientes de trabajo las cargas de estrés son bastante altas, y la llegada de mascotas a sus espacios les permite disminuirlas y mejorar las relaciones”, puntualizó la psicóloga.Si está interesado en hacer parte de estos talleres, ya sea como voluntario o como receptor, puede encontrar más información en Facebook, en la página La PET HOUSE talleres educativos asistidos con mascotas.