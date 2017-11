Razones detrás del mal aliento

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todas tenemos mal aliento en ocasiones (en las mañanas especialmente), pero si se ha vuelto un problema crónico, tal vez necesites atacar el problema desde la raíz. La halitosis, en su mayor parte, es el término médico para el mal aliento y mejora con una buena higiene dental sin referirse a una grave condición médica.



No cuidas tus dientes: El 85% de las causas de la halitosis es una mala higiene dental. La comida que no es retirada apropiadamente de la boca, sirve como plataforma para que las bacterias se acumulen. Y dado que los gérmenes gustan de ambientes húmedos y cálidos, la boca es un paraíso para ellos. Para evitar esto, te recomendamos lavarte los dientes 2 veces al día, usar hilo dental y limpiar tu lengua y encías con detalle.



No tomas mucha agua: Estar deshidratada hace que tu cuerpo produzca poca saliva, la cual limpia tu boca y elimina las bacterias. Y si no tomas tus 2 litros al día, además de tener mal aliento, subirás de peso y tu salud se deteriorará rápidamente.



¿Alergias? Las personas con alergias que no pueden respirar a través de la nariz, terminan utilizando su boca, lo cual hará que la producción de saliva sea menor. Es, como notarás, el mismo problema que el punto anterior.



Comes mal: Seguramente ya sabías que el ajo y la cebolla producen mal aliento, pero, ¿sabías que los lácteos también causan halitosis? Muchos profesionales evitan estos productos porque empeora la mucosidad nasal, pero a ti no te haría nada mal evitar estos alimentos (junto con el pan y la pasta) a la hora de una cita.



Infecciones nasales: Una infección nasal provoca mal aliento. Y no hay mucho que puedas hacer en estos casos mas que cuidarte, ir con un doctor y tomar antibióticos. Ahora sí que, en este caso, lo menos importante es la halitosis.



Reflujo: El ácido estomacal que sientes en la garganta puede producir mal aliento. De hecho, sentirás esa sensación de desagrado en tu boca todo el día y, a menos que sea un problema crónico (como gastritis), no puedes hacer mucho al respecto. Lo que sí te recomendamos es evitar irritantes, comida picante y alcohol.



Enfermedades serias: En casos muy raros (y serios), un mal aliento extremo puede ser señal de cáncer de nariz, oreja, cuello y garganta. Es lo que llaman ‘aliento de cáncer’ ya que el aliento es extremo.



De igual manera, las personas que se han sometido a radiación, tienen menos moco, por lo que el aliento puede ser afectado. En cambio, el mal aliento es principalmente causado por una mala higiene, así que no te estreses.