Qué deben comer las personas de la tercera edad

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La alimentación es uno de los aspectos más importantes para mantenerse saludable; durante la tercera edad este aspecto cobra más relevancia, pues el organismo ya no funciona igual. Por ello, aquí te decimos algunos de los alimentos que pueden comer los queridos abuelitos.



Lácteos

El calcio que contienen estos productos ayuda a mantener los huesos fuertes y así evitar posibles enfermedades como la osteoporosis. Pueden consumir leche, yogur natural y queso.



Verduras

Cualquier tipo de verdura es buena, pues todas ellas aportan vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. Aquellas de hojas verdes son ricas en ácido fólico, el cual ayuda a generar glóbulos rojos necesarios para prevenir la anemia.



Cítricos

El hierro es uno de los minerales más importantes para las personas de la tercera edad, pues su deficiencia también puede causar anemia. Pero no basta con comer alimentos que lo contengan -espinacas, acelgas, col, etcétera- hay que consumir cítricos, pues la vitamina C ayuda al organismo a absorber el hierro.



Avena

Su alto contenido en fibra ayuda a regular la digestión, no sólo en los adultos mayores, sino en todas las edades. Además es el cereal que más proteína aporta.



Carne

Rica en proteína que tu cuerpo aprovecha de mejor forma que las proteínas vegetales porque las carnes contienen todos los aminoácidos necesarios para mantener y generar unos músculos sanos. La experta en nutrición Fernanda Alvarado recomienda consumir carnes magras como, pavo, pollo y pescado.



El Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda que “consuma al menos un alimento de cada grupo (del plato del bien comer), en cada una de las tres comidas principales al día”, por supuesto, sin excederse.



Por otro lado, si el adulto mayor padece alguna enfermedad es recomendable acudir con un especialista que lo guíe para tener una alimentación adecuada.