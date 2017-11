Conoce las distintas ensaladas alrededor del mundo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Lo de hoy es ser healthy, una alimentación saludable no debe ser aburrida y una de las mejores alternativas es la ensalada. Existen muchísimos y variados tipos, con distintos tipos de ingredientes, pero quizás estas sean las más conocidas alrededor del mundo.



Horiatiki salata

Ensalada más mediterránea que ésta, no podía haber. La también nombrada ensalada griega está compuesta por sencillos y frescos ingredientes como: aceitunas kalamata, jitomate, cebolla, pepino, queso feta, y se adereza con aceite de oliva, sal y orégano. Dependiendo el lugar donde se prepare, puede haber ligeros cambios en los ingredientes como el uso de pimientos morrones, alcaparras y hasta lechuga.



Ensalada César

Sin duda, una de las ensaladas más conocidas, y pedidas, alrededor del mundo. Su creación se le atribuye al italo-americano César Cardini, un restaurantero cuyos negocios se ubicaban en San Diego y Tijuana. La receta original de la ensalada César lleva: Hojas de lechuga romana, queso parmesano rallado, crotones, huevo crudo y se adereza con aceite de oliva, ajo, jugo de limón y salsa Worcestershire.



Salade niçoise

También conocida, en español, como ensalada nizarda, encuentra su origen a nales del siglo XIX en la ciudad de Nice, en Francia. Se trata de la combinación de ingredientes como: jitomate, pimiento morrón, anchoas o atún, huevo duro, cebolla, ajo, alcaparras y aceitunas de Niza. Además, se adereza con aceite de oliva, sal y pimienta. Algunas variaciones incluyen alcachofas, echalot y hasta hojas de albahaca.



Insalata caprese

Su nombre y sus colores lo dicen todo: Italia. Esta ensalada es una de las más simples, pero más deliciosas que puedas probar jamás. Está compuesta de tres únicos ingredientes: jitomate, queso mozzarella y albahaca fresca, y se sazona con aceite de oliva, sal y pimienta. Tanto el queso mozzarella como los jitomates se cortan en rodajas, las cuales se acomodan intercaladas, ya sea extendidas o en torre.



Cobb salad

Una verdadera estrella hollywoodense. Fue creada en uno de los restaurantes más famosos en Hollywood: el Brown Derby. La historia cuenta que ya era muy noche y el dueño del lugar, Robert Howard Cobb, no había comido en horas por lo que se aventuró a la cocina y picó namente distintas lechugas, berros, jitomates, pollo, aguacate, huevo cocido y queso, creando así la ensalada Cobb.