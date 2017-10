Mujer repara el ala de un águila

(Tomada de la Red)

Un águila necesitaba ayuda después de que su ala se rompiera, así que esta mujer le hizo una nueva para que pudiera volver a volar



Un águila de mar de vientre blanco podría no haber volado nunca más si no fuera por una mujer de buen corazón que le hizo un ala nueva y personas que le brindaron una nueva oportunidad de vivir.



En Australia, un buen samaritano vio a un águila que estaba en problemas. Se había separado de su familia y había quedado enredada en una valla. Los rescatistas la desenredaron y llevaron al ave a una clínica veterinaria para que la cuidara.



El personal de Grafton Vet Clinic examinó al águila y descubrió que cuatro de sus plumas primarias estaban muy dañadas, aunque afortunadamente no había huesos rotos u otras lesiones.



Sin sus plumas primarias, esta ave no podría volar con la precisión que necesita para cazar y sobrevivir. Así que un especialista que sabía cómo reconstruir su ala fue traído desde Casino Vet Clinic.



Australian Raptor Care and Conservation (ARCC) publicó en Facebook:





“La reparación de plumas utilizando la técnica Imping fue la mejor opción para que este joven pájaro vuelva a salir con su familia. Después de que se obtuviera un ala donante adecuada de la misma especie, y de la misma edad, el Imping fue realizado por la rehabilitadora Rapaz Melanie”.



El “imping” palabra que en inglés se usa para abreviar implantation— en el que rehabilitadores de vida silvestre reemplazan plumas rotas por nuevas, permitiendo a sus pacientes regresar a su hábitat natural. Las plumas de recambio finalmente se mudan igual que las plumas normales.



“La reparación se realiza uniendo una pluma nueva con la quebrada, pero debe ser la pluma correspondiente de un ave de la misma especie y madurez. Lamentablemente, no todas las aves de rapiña rescatadas sobreviven a sus heridas, pero sus alas y colas pueden mantenerse en un banco de plumas y utilizarse como donantes de plumas para ayudar a otras aves de rapiña”.



“El Imping verdaderamente es un arte de precisión y no se pueden cometer errores. La longitud y el ángulo de las plumas reparadas deben ser perfectas, ya que tendrán un impacto directo en la aerodinámica, la maniobrabilidad y el éxito de caza del ave”.



Usando una pieza de bambú y pegamento, los rescatistas aseguraron las nuevas plumas en su lugar en el ala del águila.



“A menudo, la pluma del donante tiene un diámetro de eje diferente al de la pluma que se repara, por lo que es necesario realizar ajustes. El vínculo debe ser seguro para durar hasta que la pluma se mote naturalmente y una nueva pluma crezca en su lugar”.



“Después de unos días más de cuidado, para asegurarse de que no había problemas con el ala reparada, la devolvieron donde la encontraron. Después de 10 minutos, una de las aves parentales parecía controlar a la joven. ¡El mejor resultado para esta majestuosa águila marina!”.



Fuente: https://notasdemascotas.com/mujer-construye-aguila-ala-nueva/