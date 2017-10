Este perrito rescatado ha enamorado a Internet con su enorme sonrisa

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los amantes de los perros se han enamorado de un cachorro rescatado que luce una enorme sonrisa. El perro llamado Cheech fue llevado al Waller Animal Shelter and Rescue en Texas (EE.UU), donde posó para las fotos “sonriendo” a la cámara, según informa Fox 13.



El refugio publicó en su página de Facebook:



“Es súper dulce y sabe cómo sonreír cuando se lo pides”.

El personal del refugio dijo que los voluntarios inicialmente no sabían cómo manejar al cachorro, ya que un perro mostrando sus dientes generalmente es un signo de agresión.



Leah Sipe, directora del refugio, dijo:



“La sonrisa asustó a un par de voluntarios ya que la confundieron con gruñidos, y se sintieron mortificados cuando metí la mano en su jaula el día que lo trajimos. ¡Es un tipo genial!”

Cheech rescatado



La sonrisa encantadora de Cheech le ha hecho ganar muchos admiradores, y el refugio ha recibido muchos mensajes de personas que desean adoptar al alegre cachorro.



El refugio aún no está abierto al público, ya que fue fundado recientemente por socorristas y los residentes de la ciudad en una antigua cárcel renovada. Está dirigido completamente por voluntarios y está basado en donaciones, operando como el primer refugio sin asesinatos en la ciudad y el condado, dice el refugio.





Cheech fue adoptado



Una mujer llamada Carrie se puso en contacto con los voluntarios del refugio y compartió su desgarradora pérdida con ellos. Ella perdió a su amado pastor a causa del cáncer y desde entonces su otro perro, Dusty, que vemos abajo en la fotografía, había estado muy deprimido y no había comido en días.



Carrie y Dusty visitaron a Cheech, y Cheech no quería nada más que acurrucarse con ella y Dusty.



El refugio publicó en Facebook:



“Felicidades por encontrar tu casa para siempre cheech, estamos muy felices de que vayas a la casa perfecta. Cheech necesita a esta familia tanto como lo necesitan. ¡Nada más que sonrisas aquí hoy!”.

Cheech feliz



Debido a que todos se querían llevar a Cheech a casa, los voluntarios alientan al público a adoptar a otros animales del refugio.



“Tenemos muchas otras mascotas sin hogar. Gracias a todos por su apoyo y aliento, significa el mundo para nosotros. Por favor, echa un vistazo a la página y echa un vistazo a algunos de nuestros otros grandes perros”.



Fuente: https://notasdemascotas.com/perro-rescatado-tiene-enorme-sonrisa/