Ciudades del mundo donde 'todo' es legal

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En el mundo hay ciudades que 'pecan' de relajadas y es que en ellas hay lugares exclusivos donde se pueden practicar de manera legal ciertas actividades que en el resto del mundo no están permitidas.



¿Quieres saber cuáles son? Te lo decimos.



Las Vegas

La ciudad del pecado no puede faltar en esta lista. Como sabes, aquí los juegos de azar están permitidos, pues representan la principal actividad económica de la ciudad. Además, aquí el uso de marihuana con fines recreativos es legal.



Aunque en el resto del país no se permite beber en las calles, en esta parte del territorio sí puedes hacerlo.



Nueva Orleáns

Es otra de las pocas ciudades estadounidenses donde está permitido beber en las calles.



Ámsterdam

Hasta hace unos años el famoso Barrio Rojo de Ámsterdam era la prueba más clara de que en este país la prostitución es legal. A pesar de que hace un par de años las autoridades decidieron darle un giro a la temática de este sitio, la prostitución sigue siendo legal en el país. También el uso de la mariguana está despenalizado, de hecho, se vende en los coffeeshops, lugares en donde además de comprarla, puedes fumarla.



Alemania

Aquí la prostitución también es legal, pero no es la única actividad que puedes realizar sin tener que pensar en las autoridades. Beber en las calles es otra de las cosas que puedes hacer sin preocuparte de las consecuencias.



Varios países del resto de Europa también son accesibles en este punto, como Italia y República Checa.