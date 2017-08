Ventajas de la castración para perros y gatos

(Tomada de la Red)

Es s vital que cuando se tiene una mascota en casa se le preste el debido cuidado en todas la áreas y que sea atendida debidamente, para evitar problemas de salud u otras afecciones que esta pueda padecer. Muchos dueños deciden cuidar a sus perros o gatos, mediante un método efectivo para unos y contradictorio para otros, la castración.



Lo importante de realizar la castración o esterilización, es que el dueño sepa y se informe de las ventajas y las desventajas de este método quirúrgico.



Para ello kienyke.com consultó con la veterinaria Daniela Peñaranda, quien se refirió a que “claramente existen esas ventajas y desventajas, pero todo depende del punto de vista que se vea.



Es normal o común que los dueños consulten al médico veterinario, para solucionar de manera frecuente problemas de agresividad sobretodo en machos, pensando que la castración o esterilización es la solución para este inconveniente y en algunos casos así lo es”.



Es importante saber que si al animal se le va a castrar por agresividad y sí en realidad es este el inconveniente de sus malas actitudes, el dueño consulte a un etólogo, es decir, un especialista en comportamiento animal, para que éste determine si la agresividad es la causa.



La experta enfatizó que “para las gatas y las perras es un gran beneficio que sean esterilizadas, ya que es un procedimiento que ayuda a disminuir casi en un 100%, la posibilidad de padecer cáncer de mama en la etapa adulta, además es recomendable que la cirugía se realice antes del primer celo. Por otro lado cuando se castra a los machos tanto perros como gatos, se reduce la probabilidad de padecer cáncer de testículo y próstata, lo cual se hace más común en caninos adultos”.



Una de las cosas más relevantes es que algunas mascotas cuando no están castradas tienden a salir de la casa y como consecuencia de ello, esto puede generar que se pierdan o que tengan algún accidente.



“Con la castración sobre todo en machos se puede controlar la conducta sexual, debido a que estos pueden embarazar a diferentes hembras al tiempo, y por ende se aumenta la población canina. Por otra parte, cuando los gatos son castrados no se van a orinar para marcar su territorio en el espacio, como sí lo hacen los que no lo están”.



El procedimiento de la castración o esterilización, es relativamente sencillo y tiene bajo riesgo, además se hace bajo anestesia general. La recuperación de la misma es fácil.



Lo ideal es que esta cirugía se haga en las hembras antes del primer celo, y en los machos después de los siete u ocho meses de edad.



Peñaranda aclaró que “es relevante que después de haber realizado la castración se tengan ciertos cuidados, como darle a la mascota una dieta bien balanceada, además, de incrementar la actividad física, ya que si no se hace podría presentar un aumento de peso considerable y perjudicial para la salud”.



En el momento que usted desee practicarle este método quirúrgico a su mascota, es fundamental que siempre acuda a un experto veterinario, para que éste le informe de manera adecuada todo el proceso a seguir antes y después de la cirugía.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/castracion-en-mascotas