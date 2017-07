Explicando el comportamiento animal: ¿qué te quiere decir tu perro?

(Tomada de la Red)

¿Alguna vez te has preguntado si tu perro quiere decirte algo? ¿O si el repentino deseo de tu gato de orinar por toda la casa es la clave para saber algo que está pasando?



Lo más probable es que tengas razón. Hay muchos comportamientos animales que podemos interpretar a fin de saber más de nuestras mascotas y lo que sucede en sus vidas, tanto cuando estamos presentes o ausentes.



De hecho, de acuerdo con la experta en comportamiento animal, Kate Morement, nuestras mascotas intentan comunicarse con nosotros todo el tiempo... sólo que no siempre hablamos en su idioma.



Aquí respondemos algunas de las preguntas más frecuentes en torno al significado del comportamiento de las mascotas.



¿Por qué mi perro ladra cuando no estoy en casa?



"Los ladridos en exceso podrían ser una señal de ansiedad por la separación o por el aburrimiento", dijo Morement a HuffPost Australia.



"Cuando los perros ladran de manera excesiva, no es que quieran ser latosos a propósito. Generalmente se debe a una necesidad que no ha sido satisfecha",



Una teoría es que el perro tiene ansiedad por la separación mientras estás en el trabajo (así que tomemos un momento en tanto nuestros corazones se rompen colectivamente).



"Los ladridos pueden ser por la ansiedad de la separación porque también estimulan a otros perros en el vecindario a ladrar también", dijo Morement. "O podrían ser una manera de soltar la energía ansiosa. Algunas veces, reciben alguna recompensa accidental por parte de los vecinos, quienes los premian con alguna caricia o golosina".



¿Por qué mi perro mastica todo?



Cualquiera quien haya llegado a casa para encontrar sus zapatos masticados y rotos está familiarizado con la lata de tener un perro al que le gusta mantener sus patas (o bocas) ocupadas.



"La mayoría de los cachorros arremeten contra todo mientras sus dientes crecen, por lo que mastican para aliviar el dolor de sus encías", dice Morement. "Los cachorros exploran el mundo con sus hocicos, por lo que es natural que muerdan y mastiquen las cosas a fin de descubrir qué son".



Sin embargo, advierte, si se trata de un perro adulto en vez de un cachorro, el masticar o tener un comportamiento destructivo puede ser otra señal de ansiedad por el abandono o aburrimiento.



"Esto tiene varios rangos de severidad" dice Morement. "Puede ir de un comportamiento medianamente destructivo, como masticar un zapato, a algo más extremo, como la destrucción de sofás completos o abrirse paso en un muro a mordidas.



"El nivel de destrucción es un buen indicio de la severidad del problema. Los niveles serios de la ansiedad por separación pueden derivar en pánico, y si un perro no puede soportar esa emoción, comenzará a buscar maneras de canalizar esa energía".

¿Si mi perro mueve la colita es porque está contento?



Te sorprenderá, pero no necesariamente. "Es una malinterpretación muy común pensar que si un perro mueve la cola es porque está feliz", dice Morement.



"Si te fijas en la cola, un movimiento lento y en repeticiones es una señal de que el perro está contento. Pero si es un movimiento rápido y tieso, más bien es una señal de estrés o de que algo no está bien.



"Nosotros le llamamos excitación, pero no en un plano sexual. Un ejemplo es cuando tu perro se topa con otro perro al cual no conoce y no le da confianza. Esto puede derivar en una agresión si resulta que no se llevan bien".



¿Por qué mi perro me lame?



"Los lamidos son en sí una señal muy común de ansiedad", dice Morement. "Si se lamen los labios a la par de otros movimientos o acciones, es una señal de que están inquietos.



"Asimismo, un perro te lamerá para saludarte, o lame tu mano si huele bien o sostiene algo sabroso. Los lamidos excesivos son una señal común de ansiedad".



¿Por qué mi perro le brinca a la gente?



"Esto es algo muy común y a mucha gente no le gusta, especialmente si son perros grandes", dice Morement.



"De lo que no nos damos cuenta es que normalmente reaccionamos a ello con una caricia o palmadas, o simplemente los empujamos.



"Este problema es muy fácil de detener; basta con ignorar al perro por completo cuando le saltan a alguien. No hay que hacer contacto visual ni empujarlos. El solo decirles que se quiten, gritarles o empujarlos para ellos es mejor que nada.



"Tan pronto se detengan, asegúrate de ponerles atención. Si haces eso cada vez, el perro se dará cuenta de que no conseguirán nada si le saltan a la gente y cualquier cosa que busquen hacer se detendrá".



¿Por qué mi perro se sienta en mi cabeza?



Aunque no lo creas, esto sucede a menudo.



"Yo creo que a los perros pequeños les gusta ir hasta arriba para sentirse seguros", dice Morement. Así que por ello les gusta subirse al respaldo del sofá o en tus hombros (o en tu cabeza)".



Pero lo que no quieren es ser el perro en jefe.



"Ese es un error que muchos siguen creyendo: que los perros quieren ser los líderes de la manada o ser los dominantes", dice Morement. "Todo esto deriva de las investigaciones que se hicieron con lobos cautivos hace 20 años. En un ambiente de cautiverio con recursos limitados, los lobos conformaron una jerarquía muy rígida.



Sin embargo, investigaciones posteriores en lobos en libertad demostraron que funcionan más como una unidad familiar.



"Es realmente importante que no pretendamos interpretar el comportamiento de nuestros perros como si fueran lobos porque no lo son. Los perros repiten comportamientos que les traen beneficios.



"Sería genial desmitificar el mito del líder de la manada porque conozco gente que aplica técnicas de castigo para corregir esa situación. Los estudios más recientes nos indican que utilizar los castigos no es algo malo nada más para el bienestar de los perros, sino que no se acerca para nada a la efectividad de una corrección positiva".



¿Por qué mi perro, o mi gato, me enseña su panza?



Esto es algo que tanto perros como gatos hacen, aunque pudieran estar pidiendo algo diferente.



"Cuando un perro se rueda y te muestra su panza –y lo mismo va para los gatos— es una señal de que no es peligroso", dice Morement. "Ellos te quieren decir: 'Oye, soy amigable, no hay por qué tenerme miedo'. Esa es en realidad una postura que los deja muy vulnerables".



Cuando un perro hace esto, se puede relacionar con un deseo de que le acaricies o rasques la panza. Sin embargo, en el caso de los gatos, no se trata de una invitación.



"Es una malinterpretación de lo más común. Cuando los gatos te muestran la panza no están pidiendo que los rasques. Cuando la gente hace eso, casi siempre los muerden, lo cual los deja confundidos. Lo que el gato dice es: 'Soy amigable, estoy relajado en tu presencia, pero esto no quiere decir que me tengas que rascar o tocar mi panza'. En tanto, un perro sí te está pidiendo eso".



¿Qué dice mi gato con su cola?



"Esto en realidad es algo muy complicado", dice Morement. "Hay muchas posiciones en las que un gato puede sostener su cola para indicar sus estados de ánimo.



"Un ejemplo muy frecuente es cuando paran la colita muy derecha, pero con un pequeño doblez en la punta. Esto significa que están curioseando y en un humor amigable.



"A menudo llevarán la cola en esa posición cuando su amo llega a casa. Se puede decir que nos están dando la bienvenida.



"Pero una cola que mueven de un lado a otro indica que están más bien de malas".



¿Por qué mi gato se orina en todas partes?



"Probablemente el mayor problema que veo con los gatos es que no hacen de manera apropiada", dice Morement. "Y donde más lo veo es en casas con muchos gatos".



Dice que esto se debe más que nada a un comportamiento territorial. Si tienes a tres o cuatro gatos dentro de la casa –y a menudo los gatos se quedan encerrados por seguridad o por reglamentos cívicos— pueden volverse muy territoriales y ponerse estresados porque tienen que compartir sus recursos con otros gatos.



"Por ello se orinan por toda la casa en un intento de marcar su territorio. Esto resulta en un círculo vicioso porque los demás gatos harán lo mismo".



"Es muy, muy, importante proporcionarles sus propios recursos de valor agregado. Para los gatos, eso significa sus bandejas de arena; es decir, cada gato debe tener la suya y, si se puede, una adicional. También deben tener sus propios palos para rascarse, sus tazones de comida... se trata de evitar que compitan por los recursos".



¿Por qué mi gato maúlla en la noche?



"Esto es algo muy común, sobre todo en la madrugada", dice Morement. "La realidad es que mucha gente, de manera inconsciente, les enseña a los gatos a maullar de manera excesiva porque los recompensan al hacerlo dejándolos afuera más tiempo o sirviendo el desayuno más temprano.



"Siempre hay una razón detrás de cada comportamiento y tratar de adivinar qué lo motiva puede ser muy confuso. Lo primero que hay que hacer es detener las recompensas".



"Esto puede ser muy difícil para la gente y, en sí, depende del gato. Con todo, no debería tomar más de un par de días si se ignoran los maullidos por completo".



¿Por qué mi gato se come mi pelo?



He aquí otro comportamiento problemático.



"Se trata de un trastorno llamado pica, el cual consiste en comer cosas que no son un alimento", dice Morement. "No sabemos con exactitud por qué lo hacen, pero podría estar relacionado con el estrés.



"También podría tener con que de gatitos no los destetaron correctamente, por lo que de adultos siguen mamando, sobre todo las fibras de prendas de lana.



"También hay quienes piensan que se debe a que les faltan nutrientes en sus dietas".



¿Por qué mi gato odia a los otros gatos?



"Muchos gatos tienen problemas de miedo o agresión hacia otros gatos o extraños", dice Morement. "Muchos de estos gatos fueron rescatados de pequeños y no socializaron mucho de gatitos. Es muy importante que aprendan a socializar de muy pequeños con las cosas, personas, mascotas con los que van a vivir de grandes".



Fuente:http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/07/02/explicando-el-comportamiento-animal-que-te-quiere-decir-tu-per_a_23012567/