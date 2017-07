Esto llega a Netflix en agosto

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Estamos en plenas vacaciones de verano y tal vez ya se te acabaron las ideas de cómo entretener a tus hijos o sobrinos en casa. Pues como cada mes, Netflix renueva su catálogo y nos presenta lo nuevo que podremos ver en la plataforma en agosto.



Hay documentales, cintas y series muy esperadas, como la sexta temporada de The Walking Dead o el estreno de Death Note, pero para los más pequeños de la casa también hay varias opciones, las cuales te presentamos aquí en De10.mx.



¡Corre a preparar las palomitas!



Series:



1. The Walking Dead



La temporada 6 llega a la plataforma de streaming el próximo 14 de agosto. Después de una muerte impactante, el grupo de Rick y otros residentes de Alexandría cuestionan sus posibilidades, mientras buscan una nueva manera de sobrevivir.







2. Marvel - The Defenders



Como en Los Vengadores, cuatro superhéroes se unen para combatir el mal y defender al planeta Tierra. Se trata de Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage. La primera temporada de esta serie se estrena en Netflix el 18 de agosto.







3. La Niebla



La primera temporada llega el 25 de agosto a Netflix. Aquí, los habitantes de un pueblo en Main, quedan atrapados por una niebla misteriosa y repentina, un extraño fenómeno que no esconde nada bueno. Sí, es la adaptación del libro de Stephen King.







4. The Blacklist



Llega la cuarta temporada de esta serie, en la que la infancia perdida de Liz y la verdadera identidad de su padre son misterios que necesitan resolverse. Además Red busca vengarse de los traidores. Llega a Netflix el 20 de agosto.







5- Patrulla de cachorros



El 8 de agosto llega a Netflix la segunda temporada de esta serie animada para niños, donde la nueva cachorra Everest se une a Ryder y al resto de la patrulla.



Películas:



1. Death Note



Una de las cintas más esperadas y ya tiene fecha de estreno: 25 de agosto. En esta historia, basada en el famoso manga japonés, un joven encuentra un libro con poderes y empieza a matar a quienes no merecen vivir.







2. Argo



En 1979, seis estadounidenses se refugian de las milicias iraníes en la embajada de Canadá, lo que lleva a la CIA a diseñar un plan para rescatarlos. Fue dirigida y protagonizada por Ben Afleck, ganadora del Oscar a Mejor Película en 2013, y se estrena en Netflix el próximo 12 de agosto.







3. Nunca digas su nombre



Se estrena el 1 de agosto. La película narra la historia de tres estudiantes universitarios que se mudan fuera del campus y descubren que, involuntariamente, desataron a un asesino sobrenatural conocido como "Bye, bye man".







4. Minions



En esta cinta conocemos el origen de estos seres amarillos y por qué adoran a los villanos. Su fecha de estreno en Netflix es el 13 de agosto.







5. Las aventuras de Peabody y Sherman



El Sr. Peabody es un perro genio de gran éxito, pero el jovencito Sherman, su hijo adoptado, lo lleva a recorrer el mundo y la historia. Se estrena el 19 de agosto.







FUENTE: http://de10.com.mx/top-10/2017/07/25/los-10-estrenos-mas-esperados-de-netflix-en-agosto