Razones para cambiarte a un auto híbrido o eléctrico

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A pesar de que sabemos que ya existen los coches híbridos, eléctricos o mágicos como el Tesla, pues creo que nunca había visto realmente los tantos beneficios que tienen este tipo de automóviles.



El otro día iba muy feliz por la calle, de esas veces que saco el coche porque con los precios de la gasolina ya cada vez son menos y usualmente por gran necesidad, y vi un Híbrido que andaba en venta, ya saben circulando con el vidrio trasero anunciando precio, teléfono y las grandes ventajas de poseer uno y vaya que son de suma importancia conocerlas, por eso quiero compartir con ustedes las 5 razones por las cuales deberíamos invertir en un Híbrido o eléctrico.



Bájale a la contaminación



Una de las grandes razones por las cuales deberíamos pensar en un híbrido o eléctrico es porque este tipo de automóviles realmente van a ayudar a reducir la contaminación, sobre todo ahora que la calidad del aire nos obliga a tener Hoy no circula de un momento para otro, lo cual nos lleva al siguiente punto.



Hoy SÍ circula



Así es, los vehículos exentos del No circula son este tipo de automóviles y viendo la situación del aire en nuestro país, pues es una gran ventaja tener alguno que a parte de reducir contaminación, lo podremos utilizar diariamente.



Precio competitivo



Hablemos ahora del otro punto importante; el costo por tener este tipo de vehículos, a primera vista podríamos decir que no, que es un precio elevado y que la situación económica no ayuda en nada, PERO afortunadamente hay varios modelos de diversas marcas, y aunque algunas no llegarán a nuestro país, por lo menos tenemos de donde escoger y si pasamos a los puntos siguientes, comprenderán de donde ahorraremos y veremos beneficios a nuestro bolsillo.



¿Tenencia? ¿Verificación? ¿Qué es eso?



Este tipo de vehículos NO PAGAN TENENCIA y se encuentran exentos de la verificación hasta por 8 años de vigencia, esto quiere decir que en cuanto tengas tu coche realizarás un trámite para que te den la calcomanía correspondiente que dura todos esos años. Adiós tenencia, adiós ISAN, adiós hoy no circula y hasta luego a la verificación.



Ahorra en gasolina



Claro que cada vehículo es diferente, algunos te darán más KMs por litro de gasolina que otros o algunos más KMs por carga, ya sea que elijas un híbrido o un eléctrico los beneficios están para ambos e incluso ya hay más lugares donde podrás encontrar dónde cargarlos o algunos traen cargadores portátiles para alguna emergencia. Lo genial de este tipo de automóviles es que el ahorro en gasolina lo sentirás en tu bolsillo y en combinación con los demás beneficios económicos, a la larga este tipo de automóvil no solo ayudará al planeta, sino a tu situación económica.