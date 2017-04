Los síntomas de cáncer de colon que toda mujer debe conocer

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Imagino que ya sabes que la prevención es la primera línea de defensa en cuanto a enfermedades como el cáncer. Así que espero que te hagas tu papanicolao cada año, te cheques los senos mensualmente y consultes tus dudas con tu médico de confianza. Pero ahora en día el cáncer de mama no es lo único que debe preocuparte, pues ahora deberás prestar más atención a tu excusado.



El cáncer de colon y rectal ha ido aumentando en jóvenes, especialmente en mujeres. ¿Por qué? Todavía no se sabe, pero podría estar relacionado con el estrés, la dieta o ciertas conductas. Independientemente de ello, es preocupante. Ahora en día, el cáncer de colon es actualmente la tercera causa de muertes por cáncer en mujeres, justo detrás de cáncer de mama y de pulmón.



La buena noticia es que el cáncer de colon es una de las formas más prevenibles de cáncer, y lo más seguro es que notarás síntomas desde el inicio… siempre y cuando los conozcas y estés bien informada.



Sangre en tus heces



Un poco de sangre podría ser el resultado de una hemorroide irritada o tal vez una fisura, pero si hay cantidades grandes o notas que tus heces salen de color vino o negro, consúltalo con tu doctor. Las heces negras son señal de una hemorragia en el colon.



No estás yendo al baño



Todos nos estriñimos de vez en cuando, pero un problema prolongado de estreñimiento puede indicar un bloqueo en el colon. Esto sucede porque al principio del órgano, la popó está suave y puede moverse sin obstáculos. Pero cuando llega al final del colon, ya debe estar firme. Si hay un rumor al final del recto, no podrá salir. La diarrea que dure más de un par de días también debe ser señal de alarma.



Tienes cólicos horribles



Cólicos inexplicables en el área abdominal podrían ser el resultado de mucho gas… o de algo más grave. Si el dolor no es normal, y sientes que debes ir a hacer popó, pero no puedes, tu doctor debería ser el primero en saberlo.



Tu popó está muy delgada



Si hay algo bloqueando al colon, tus heces serán forzadas a tomar una forma muy delgada para salir. Si esto sucede por suficiente tiempo, busca la opinión de un experto. Podría ser algo equis, pero para estar segura de que no es nada serio, ve al doctor.