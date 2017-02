Por un «Día Mundial del Perro Trabajador»

(Tomada de la Red)

Muchas veces los auténticos héroes en la resolución de los casos no son los propios miembros de los equipos de investigación, sino sus fieles compañeros de cuatro patas. Su labor es en numerosas ocasiones esencial para tareas como el rescate y la búsqueda de personas, la detección de explosivos o de sustancias tóxicas. Es por esto por lo que la asociación Héroes de Cuatro Patas, en su lucha por reconocer la labor de los perros que trabajan junto a la Policía, ha lanzado una petición para promover ante la ONU la declaración del Día Mundial del Perro Trabajador. Rosa Chamarro, la presidenta de la asociación que desde 2015 se encarga de garantizar la retirada digna de estos animales cuando ya no pueden realizar un servicio a la sociedad, explica que «el objetivo es dar a conocer el trabajo y la importante labor que realizan estos perros e intentar avanzar para conseguir que poco a poco su calidad de vida sea mejor». Según la organización, la iniciativa, que usa como «hastag» #DileAlMundoLoQueValgo se va a gestionar través de la Dirección General de Naciones Unidas y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Con el objetivo de conseguir apoyo social a su propuesta, la ONG ha lanzado en la plataforma «change.org» la petición para que la puedan firmar los ciudadanos y, hasta el momento, ya se han sumado a la causa 1.800 personas. La asociación lucha porque un día al año nos acordemos de los perros de trabajo empleados en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y entidades como Bomberos, unidades de rescate, Protección Civil o empresas de seguridad privadas. «Desde Héroes de Cuatro Patas entendemos que los perros de trabajo merecen el reconocimiento de la sociedad para la que ejercen su labor. Cabe recordar que para muchas tareas que ellos desempeñan, como la detección de sustancias o de supervivientes, son irremplazables; ni personas ni máquinas pueden realizar unos cometidos que, dicho sea de paso, nos aportan calidad de vida, nos dan seguridad e, incluso, salvan nuestras vidas», señala Rosa.

Esta propuesta no ha pasado desapercibida para muchos, ya que cada día se suman diferentes insituciones y personalidades a la causa. De esta manera, el director general de la Policía Nacional, Germán López Iglesias, ofreció «todo el apoyo de la Dirección General de Policía» a esta iniciativa para promover ante la ONU la Declaración del Día Mundial del Perro del Trabajo y destacó la «utilidad de los perros de trabajo para la Policía Nacional». «Sin ellos, nuestra eficacia se reduciría en multitud de situaciones», afirmó.

Y es que no es la primera vez que la Policía muestra su apoyo a sus compañeros caninos. El 16 de octubre de 2015 aprobó una resolución por la que se creó la «Mención Honorífica a los canes de la Policía Nacional». Un año después se llevó a cabo el primer reconocimiento oficial al trabajo de los canes al concederles la medalla al mérito oficial a cuatro perros por su labor ejemplar: Uca, Lua, Bela y Chuski. La aportación de estos canes es esencial. Así el pastor belga malinosis Chuski ha colaborado en tareas como la búsqueda de Marta del Castillo, salvando a personas en catástrofes naturales como en el terremoto de Haíti o detectando inmigración ilegal en el Paso del Estrecho. El pasado 21 de febrero, Django, un perro de la Policía Municipal de Madrid, encontró 37 gramos de cocaína en un vehículo, mostrando una vez más el trabajo irremplazable y necesario que realizan estos perros.

En busca de familias para una nueva vida

La asociación Héroes de Cuatro Patas desde el año 2015 se dedica a garantizar una retirada digna y de calidad para los perros que han colaborado con las diferentes Unidades Caninas. Para ello, buscan familias interesadas en adoptar a estos canes cuando ya no puedan realizar su servicio para la sociedad y les den el final que tanto se merecen.





