Hábitos que propician la caída de los pechos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Un escote que acaparó miradas cuando tenías 20 años, seguro no luce como ahora tus 40 o 60 años.



La caída de los senos es parte del proceso natural del envejecimiento, y es normal; así como el rostro pierde firmeza, el busto lo hace de igual manera.



A pesar de que no lo podemos evitar, lo que sí se puede es cuidar la piel que los rodea y cambiar algunos hábitos que seguro no sabes que te están haciendo daño en cuanto a la firmeza de tus senos.



En algunas chicas, la caída del busto comienza a notarse desde edades más tempranas, pues factores como el peso y el tamaño también influyen en ese sentido: en otra son situaciones como el amamantar o bien, los cambios drásticos de peso.



Hacer ejercicios de alto impacto



Los ejercicios que son repetitivos y practicados en forma constante pueden causar que el colágeno que sostiene los senos se reduzca y se produzca una caída más drástica.



No usar sostén deportivo



Si haces ejercicio, debes hacerlo usando un brassie deportivo de buena calidad, así podrás mantener tus pechos firmes y en su lugar.



Fumar



Si no tenías suficientes motivos para dejar de fumar, te damos uno nuevo. La nicotina del cigarrillo causa pérdida de colágeno y del flujo sanguíneo, lo que también influye en la pérdida de firmeza a de los senos.



No usar protector solar



El sol daña la piel, por supuesto incluida la del pecho, por lo cual es necesario que si te bronceas uses siempre protector solar, pues la piel que rodea a los senos tiene que ver con este punto.



Las dietas



Los cambios drásticos en el peso afectan a la manera en que luce la piel, que se halla más flácida, lo que hace que se reduzca la grasa de cuerpo. Los seno están compuestos de grasa, por lo cual cuando subes o bajas de peso, la piel se estira y acaba soltándose.