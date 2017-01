Bikinis de cinta adhesiva para un bronceado perfecto en Río

información relacionada Fotogalería Cinta adhesiva, nueva moda de bronceado en Brasil

RÍO DE JANEIRO, Brasil(AP)

¿Dispuestos a broncearse con cinta adhesiva como único traje de baño?



Bienvenidos a la última moda en Río de Janeiro, una ciudad obsesionada con la belleza donde algunas mujeres toman el sol con bikinis elaborados con cinta aislante negra para conseguir líneas de bronceado tan perfectas que parecen irreales.



"Aquí es donde logras las marcas de bronceado que ponen celosas a todas las mujeres", dijo Alexandra da Silva Prazeres mientras tomaba el sol con otras 20 mujeres en el salón Erika Bronze, uno de los que usan esa técnica en la ciudad.



Funciona así: Primero se coloca una pieza de gasa sobre las partes íntimas femeninas, después se trazan las líneas con cinta adhesiva imitando la forma de un bikini y, por último, se ponen pequeñas piezas de papel mojado sobre algunas partes de la cinta. Utilizar cinta en lugar de tela asegura que las líneas no se muevan.



Armada con la cinta negra y unas tijeras, la propietaria del salón, Erika Martins, dice a las mujeres que permanezcan quietas mientras pone con cuidado la cinta entre sus nalgas, por donde tendría que ir el traje de baño. Tras repetir la operación unas cuantas veces más, la clienta está lista para tostarse al estilo de Río.



Aunque la retirada de las cintas debería ser un proceso doloroso, las temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius (100 Fahrenheit) aseguran una importante cantidad de sudor que suaviza el proceso.

"Debe tener mucha determinación porque es duro", explicó una de las bañistas, Miriam Rodrigues, de 36 años, en referencia al calor. "Pero podemos soportarlo".



Martins decidió abrir el salón tras años experimentando con la técnica en su cuerpo y el de sus amigas. En los barrios de clase trabajadora, señaló, las mujeres suelen emplear técnicas parecidas ya que están lejos de la playa.



Hoy, la azotea de Martins tiene capacidad para 30 mujeres y trabaja a pleno rendimiento los siete días de la semana mientras brilla el sol. Su página de Facebook tiene 68 mil seguidores.



Las clientas deben reservar y pagar unos 20 dólares por adelantado para asegurarse un sitio en una de las terrazas.



"Mi piel no se broncea con facilidad", apunta Hellen Marinho, que tiene ascendencia africana. "Vi lo que hizo con una chica de piel oscura, me gustó y decidí probar".



En la piel expuesta se aplica crema solar, seguida de una loción especial de bronceado que se vende en el salón.



Las clientas que no quieran protector solar o deseen permanecer más tiempo al sol, deben firmar un documento liberando a la empresa de cualquier responsabilidad.



Dependiendo de la intensidad del sol y del color de la piel de la clienta, Martins hace que se tumben boca arriba durante alrededor de una hora y del lado contrario el mismo tiempo.



Los dermatólogos no comparten el entusiasmo por esta técnica que dicen que puede aumentar el riesgo de sufrir cáncer de piel, incluyendo melanoma. Aplicar el protector solar antes de la loción de bronceado es inútil, apuntaron.



Es "como intentar apagar un fuego arrojándole agua al mismo tiempo que combustible", dijo el doctor Egon Daxbacher, presidente de la Sociedad Dermatológica Brasileña de Río de Janeiro.



A pesar de ser rociadas con agua, algunas de las mujeres se marean o incluso se desmayan tras una sesión en la azotea.



Sin embargo, al terminar, retiran la cinta adhesiva y se maravillan.

"Nos vemos más sexys, sube nuestro ego y se ve más bonito", dijo Milena Carvalho, de 22 años. "Es el distintivo de las mujeres brasileñas".