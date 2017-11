Más que mascotas compañeros de vida

(Tomada de la Red)

Este domingo 26 de noviembre será un domingo de adopción en los jardines del Centro de Convenciones de Morelia (CECONEXPO) de las 12:00 a las 17:00 horas.En la Feria organizada por la asociación Hermano Animal AC habrá más de 20 perros debidamente desparasitados, esterilizados y vacunados para todos aquellos que deseen adoptar una mascota y un compañero de vida.Asimismo, aquellos que deseen ayudar, podrán llevar donativos en especie como croquetas para perros y gatos, material de limpieza: cloro, detergente, líquidos limpiadores, cubetas, entre otros. También puedes ayudar a esta causa adquiriendo, accesorios, correas y ropa para consentir a tus macotas además de suvenirs perrunos.Recuerda, los mejores amigos se adoptan, no se compran; asiste y ayúdanos a fortalecer la cultura del respeto a los derechos de los animales, te esperamos la entrada es libre.EN OTROS HECHOS RELACIONADOSPerro ayuda a su dueño a descubrir que padece cáncerTras un golpe y no sentir nada, acude al médico quien le dio el diagnósticoPor si quedaba duda que el perro es el mejor amigo del hombre, este ejemplar lo ha demostrado... y no sólo eso sino que se ha convertido en el mejor doctor. Un hombre dice que su perro le ha ayudado a detectar un cáncer testicular.El nombre del animalito es Mickey, su dueño Michael DiZoglio. La enfermedad le fue diagnosticada tras estar jugando con Mickey, este saltó sobre él y no sintió nada, entonces el joven de 27 años descubrió en su cumpleaños 27 y tras diversas pruebas que tenía el cáncer en sus testículos.Tras recibir el diagnóstico, Michel fue sometido a una operación para extirpar el tumor canceroso, pero el cáncer ya se había extendido hacia sus pulmones por lo que requirió quimioterapias.Los médicos indicaron que el diagnóstico de cáncer se hizo a tiempo, tanto para tratarlo y lograr erradicarlo."Alguien me está cuidando a través del perro". Sentí que algo iba a pasar para protegerme", ha confesado el joven a la cadena de televisión CBS Denver.Cuando la lucha contra la enfermedad acabe, Mcihel pretende dar largas caminatas con su perro como agradecimiento.NO ES EL PRIMERO.Shannen Doherty reveló que su perro fue el primero en detectar que padecía cáncer.Según informa People, la actriz contó al programa ET que su mascota se percató antes que los médicos, de su enfermedad.“Mi perra Bowie me olfateaba con insistencia aquí en la parte derecha... tuvo sentido cuando me diagnosticaron”.Fuente:https://www.debate.com.mx/mexico/Mas-que-mascotas-companeros-de-vida-20171124-0204.html