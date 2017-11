Señales de que tu metabolismo está fuera de control

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Tu metabolismo juega un rol importante en tu habilidad para convertir la comida que consumes en energía… y posiblemente hayas vivido toda tu vida odiándolo por culpa de tu peso.



Sin embargo, es seguro que lo has tomado por sentado cuando estaba funcionando correctamente… y ahora que no, estás súper preocupada. Antes que nada, debes saber que es normal que tu metabolismo se alente con el paso de los años. Lo que NO es normal, es que tú tengas algo que ver con ello… y no hagas nada al respecto.



Estás muy cansada



Muchas cosas pueden cansarte; desde el trabajo, hasta el tráfico, pero sin importar los factores “obvios,” por alguna extraña razón siempre llegas cansada a casa. Esto es señal de un metabolismo lento, pues está tardando mucho tiempo en transformar la comida en energía.



Tu cabello y piel están resecos



Cuando tu metabolismo no funciona correctamente, tu cuerpo no transforma las células tan rápido como debería para mantener la humedad en la piel y cabello. Vale la pena destacar que esto también puede ser señal de otras cosas como una mala alimentación.



Se te antojan cosas dulces y con almidón



Los antojos son la forma de tu cuerpo de hacerte saber que necesita un poco de energía. Si comes bien, duermes lo suficiente, y aún así tienes antojos intensos, es posible que tu metabolismo no esté haciendo un buen trabajo en producir la energía que tu cuerpo necesita.



Subes de peso, a pesar de comer bien



Es normal que te cueste un poco de trabajo mantener un peso saludable con el paso de los años. Pero si duermes bien, llevas un buen consumo calórico, y aún así estás subiendo de peso, es importante consultarlo con un especialista. Tal vez el problema vaya más allá de tu alimentación y ejercicio.



Tienes frío todo el tiempo



Tu metabolismo también ayuda a generar calor, y si está lento, podrías sentir frío todo el tiempo. Como resultado, querrás abrigarte con frecuencia e incluso dormirás con una colcha extra para conciliar el sueño.



Cambios de humor extremos



Esto no está directamente relacionado con el metabolismo lento, pero el cansancio por culpa del metabolismo puede provocar cambios de humor insoportables.



Por fortuna, hay un par de pruebas que un especialista puede realizar para identificar si el problema es tu metabolismo o no. Si crees que éste podría ser tu problema, es importante despejar cualquier duda lo más rápido posible.