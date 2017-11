Ármalo con estilo

HERMOSILLO, Sonora(ALEJANDRO CARBAJAL)

Como parte de las tradiciones decembrinas, la colocación del árbol navideño se vuelve el centro de atención en estas fiestas. Por ello la importancia de su colocación en residencias y ambientes laborales, para contagiar el espíritu de la Navidad.



Reconocida por su trabajo en la coordinación de eventos sociales, Ana María Valerio de Cuevas es una persona de tradiciones familiares, que cuenta con una gran trayectoria y experiencia en la decoración de interiores, al haber formado parte del equipo de trabajo que dirigió por varios años la señora Lorenia Orozco, en su florería.



Ana María explica cuáles son sus recomendaciones al momento de instalar un árbol navideño, y señala que es la seguridad el primer elemento a considerar, pero sin dejar atrás los detalles decorativos que darán ese toque de distinción al hogar.



El armado



Lo primero que hay que hacer es extender la estructura del árbol, si éste es artificial se pueden apoyar con un spray especial para darle un mayor brillo y repeler un poco el polvo que pueda acumular.



Posteriormente se colocan las series de luces, recordando no rebasar más de tres series consecutivas, ya que esto puede provocar el sobre calentamiento de las mismas, acelerando su deterioro u ocasionar un accidente. Las series de luces no deberán estar encendidas más de cinco horas continuas.



Si es necesario colocar series de luces extras a las ya incluidas en su árbol, éstas deberán ser conectadas en una nueva conexión, se puede usar un multiconector.



Lo siguiente es acomodar las varas, flores, mallas y listones que formarán parte de la punta del árbol, considerando ir bajando poco a poco estas mismas para formar parte de la decoración del árbol completo.



Los adornos deberán ser extendidos en una mesa cercana, esto facilitará ver con qué elementos contamos y hacer más sencilla su elección al momento de estar colocando uno a uno sobre el árbol.



Se inicia por los adornos más grandes hasta llegar a los de menor tamaño, esto permitirá cubrir los espacios de manera gradual, hasta terminar de colocar todo sobre el árbol.



Se puede apoyar también con listones, no es necesario sean todos del mismo tono, puede combinar distintas texturas para dar un mayor contraste a su arbolito navideño.



Si el árbol no es muy alto, se puede apoyar sobre una base, ya sea una estructura especial para esta ocasión, mismas que se ofrecen en el mercado con diseños vistosos propios de la época.



5 puntos a recordar al armar tu árbol



Las series de luces no deben ser conectadas en más de tres consecutivas.



Los adornos se acomodan de mayor a menor tamaño, esto te permitirá utilizar mejor los espacios.



Colocar tu árbol en el lugar donde más pase tiempo la familia hará que se contagien del espíritu navideño más fácilmente.

Instala tu árbol en un sitio que no entorpezca el paso y que no resulte estorboso.



No deberán permanecer encendidas las luces del árbol por más de 5 horas continuas, así evitarás un posible accidente.



Ana María Valerio recomienda que luego de colocar las mallas de colores, debes poner los adornos más grandes de arriba hacia abajo.

Armar los arbolitos navideños es todo un arte y se requiere destreza para ello.



La combinación de colores y el estilo es muy personal al momento de elegir los elementos que adornarán un árbol navideño.

La colocación



Al momento de elegir el sitio que ocupará el árbol navideño, se deben considerar los siguientes puntos:



Que sea un sitio seguro, no estorboso. Generalmente este tipo de decoración ocupa bastante espacio y se debe colocar en un punto del hogar donde no entorpezca el libre paso.



Deberá estar cerca de una fuente de electricidad para su sencilla conexión, en caso de no ser así deberá apoyarse su enlace eléctrico con un multiconector. Se puede utilizar un regulador de los que se usan en las oficinas, esto le dará mayor seguridad a sus series de luces.



Se recomienda colocar el árbol en espacios donde sea un remate visual, y que destaque.El arbolito en un dos por tres