Accesorios que monitorizan la salud, también para mascotas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Las pulseras de actividad están de moda, también para las mascotas. Dos empresas comercializan unos collares que registran la temperatura, el pulso, la respiración y hasta la calidad del sueño de perros y gatos.



Un dueño consulta una aplicación que monitoriza la salud de su perro

El nuevo collar inteligente dispone hasta de un dispositivo GPS que permite encontrar al animal si se pierde.



La tecnología avanza y no solo para los humanos, sino también para las mascotas. Lo último es un collar inteligente que monitoriza la respiración, las pulsaciones, los movimientos, la distancia recorrida, las calorías quemadas, e incluso cuenta con un dispositivo GPS que permite encontrar al animal si se pierde. En la actualidad estos collares están disponibles para perros y gatos que pesen más de tres kilos y medio.



Se están realizando pruebas en el dispositivo de un perro con epilepsia para intentar desarrollar un collar que detecte a tiempo los ataques de la enfermedad.



Son muchas las ventajas de este aparato, además de conocer la actividad de nuestra mascota, también nos permite detectar algún problema de salud. En Estados Unidos, donde está más normalizado el uso de estos dispositivos, se están realizando pruebas en un can con epilepsia, cuyo nombre es Jack, para desarrollar una función del collar contra esa enfermedad. El dispositivo manda una alerta al dueño cada vez que el perro deja de moverse o actúa de manera extraña, y así es posible una actuación rápida frente a un ataque.



El collar inteligente pasa desapercibido excepto por una pequeña cajita que es la encargada de recoger la información. En cuanto al peso, es parecido a los collares convencionales, por lo que la mascota no notará nada extraño y evitaremos el riesgo de que intente quitárselo. El dispositivo envía los datos recogidos mediante una llamada de teléfono, un mensaje de texto, o un correo electrónico al dueño. Para ver el seguimiento del animal se puede acceder, mediante la página web de la marca comerciante, a un perfil en el que se encuentran todas las variables recogidas por el collar. También existen aplicaciones para smartphones que realizan la misma tarea.



Hay que destacar que sólo existen dos marcas que lo comercializan, Petpace, que lanzó el primer collar inteligente hace tres años, y Voyce, que comenzó su actividad a principios de 2015. Uno de los inconvenientes de este dispositivo es que no existen puntos de venta en España, por lo que si se quiere adquirir hay que hacerlo mediante las páginas webs de los vendedores y correr con el gasto de envío internacional. A ello hay que sumarle el precio del aparato, que ronda entre los 150 y los 200 dólares, más una tarifa mensual por su uso que se establece entre diez y quince dólares.



Fuente: https://www.webconsultas.com/mascotas/primeros-auxilios-para-mascotas/accesorios-que-monitorizan-la-salud-tambien-para-mascotas