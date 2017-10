Piedras en las amígdalas, todo lo que debes saber

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hay muchísimos videos de Internet donde se extirpan barritos y espinillas gigantes… Y bueno, ahora la tendencia son los videos de piedras en las amígdalas. Resulta que gracias a la popularidad de estos videos, mucha gente está descubriendo por primera vez lo que son las piedras en las amígdalas… y cómo es que llegan a ser.



Y si tú, como muchos, todavía tienes tus amígdalas… es prácticamente inevitable que algún día tengas estas piedras.



Sin la magia de Youtube, yo seguiría sin saber que existían… y tal vez viviría mucho más tranquila. Las piedras en las amígadalas, o tonsilolitos son tan reales como el calentamiento global… y no son nada agradables.







Si no te atreves a ver los videos, no lo hagas. Yo te lo explico: imagina un teratoma, un gemelo parásito que a menudo contiene dientes y cabello diminutos y que puede crecer sin ser detectado en tu cuerpo durante años. Ahora imagina que eso es lo que tienes rondando en tu boca. Antes de que te asustes, las piedras en las amígdalas no son un teratoma, pero se ven como pequeños dientes amarillos saliendo de tus amígdalas, como si estuviera creciendo otra serie de dientes dispersos en tu garganta.



Los tonsilolito son células muertas y mucosas atrapadas en las amígdalas. Con el tiempo se endurecen y se vuelven amarillentas.



Si la imagen de estas piedras no te saca de onda… checa esto: Las piedras en las amígadalas no son sólo piedras. Son un tapiz bacteriano (biofilm). Sí así como lo leíste: Tus piedras ¡están vivas! Lo bueno es que, a comparación de un teratoma, estas piedras no tienen pelo.



¿Cómo saber si tengo piedras?



Fácil. Primero tendrías muy mal aliento. Y también podrías presentar síntomas como: Dolor de garganta, restos blanquecinos, dificultad para tragar, dolor en los oídos e inflamación en las amígdalas.



¿Cómo me las quito?



Aunque usualmente se caen solas, también puedes quitártelas en casa como lo verás en el video o haciendo gárgaras con agua salada. Si eso no funciona, tendrían que eliminarlas quirúrgicamente (y tal vez grabarlo para Youtube).



Si crees que tienes tonsilolitos, pero no quieres meter tu mano ahí, y mucho menos consultarlo con un doctor, entonces te tengo malas noticias: El mal olor no desaparecerá.