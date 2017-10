Gayle Forman, autora de 'If I Stay', anuncia nueva novela

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

La autora del éxito literario "If I Stay" (“Si decido quedarme”) publicará un nuevo libro en marzo.



Viking dijo a The Associated Press el martes que la novela de Gayle Forman se titula "I Have Lost My Way" y trata de tres adolescentes alienados y lo que ocurre cuando se encuentran en el Parque Central de Nueva York.



Forman dijo en un comunicado que había abandonado siete libros tentativos antes de desarrollar una frase en la que no podía dejar de pensar: "I have lost my way", o “he perdido el rumbo”.



"If I Stay", publicada en 2009, fue luego llevada al cine en una película protagonizada por Chloe Grace Moretz, Mireille Enos y Jamie Blackley.



Entre los libros de Forman se incluyen "Where She Went" (“Lo que fue de ella”), ''I Was Here" (“Yo estuve aquí”) y "Leave Me".



En Internet:

http://gayleforman.com/