Evita que un criminal se fije en ti

Pero gracias a estos consejos todas podremos estar sanas y a salvo.El ex policía y experto en defensa personal Steve Kardian, cuenta en su libro ‘The New Superpower for Women’ (El nuevo superpoder para mujeres), cómo enfrentar una situación de peligro ante un agresor con estos trucos de seguridad.La inseguridad está al orden del día en cualquier parte del mundo, a mitad de la calle podemos ser intimidados o sufrir una agresión; más si somos mujeres pues pese a las luchas igualitarias seguimos siendo vulnerables ante la sociedad.Muchas veces no podemos prevenir una agresión, sin embargo, estar alertas y no mostrarnos como potenciales víctimas puede disminuir el riesgo ante un acto delictivo. Para ello, Kardian creó la regla de los siete segundos; la cual puede aplicarse a “robos, asaltos, secuestros…”. El autor se basó en la idea de que los agresores tardan 7 segundos en decidir si eres una víctima, es decir, elige si representas algún riesgo o no para su ataque o crimen.Como recuerda el hombre que ha trabajado para el FBI, los dos grandes miedos de un criminal son ser herido y ser detenido. Por ello, nos pueden dejar en paz no solo si nos ven más fuertes, sino también en el caso de que puedas “montar una escena” que llame la atención de tal forma que recibas ayuda inmediata.EL MÉTODO STAAREs un método idea-dado por Kardian, quien también da cursos de autodefensa a mujeres a través de la Defend University. Consiste en la combinación de gestos que demuestran a un criminal que no tenemos miedo y también se basó en un estudio de los profesores Betty Grayson y Morris Stein; realizado en Nueva York y publicado en el Journal of Communication (1981) sobre la psicología del asaltante callejeroSTAAR es un acrónimo de: “stride” (“zancada”), “tall” (“alto”), “arms” (“brazos”), “awareness” (“atención”) y “relax” (“relajación”).La seguridad interna será clave ante una situación, por eso uno de los trucos de seguridad es adoptar una postura de heroína cuando sientas una amenaza, pero que esta se vea natural.En su libro explica que:-Zancada: esta debe ser precisa, ni muy ni corta ni muy larga, para que se note sin esfuerzo. Esto transmite confianza, debes caminar sin arrastrar los pies, ni alzar mucho las rodillas.-Alto: esto implica estar derecha, con los hombros hacia detrás y la barbilla arriba. Si ten encorvas señalas temor. El experto también recomienda mirar al agresor pero esto debe ser rápido y sin contacto visual, cosa de medio segundo. Algo sutil que le hará saber que tu sabes que está ahí.-Brazos: baláncealos, evita estar rígida mientras caminas. Pues el miedo y las tensiones te limitan tus movimientos, evita que esto se proyecte.-Atención: observa tu alrededor mientras caminas, ve la gente y en las cosas que te rodean, busca detalles y mantente alerta.-Relajación: aunque suene contradictorio y difícil de pensar, debemos relajarnos. Pero como dice el autor, para decidir mejor debemos: “estar tranquilos, concentrados y serenos”.FUENTE: Eme de Mujer