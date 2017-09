Lo que debes saber de un divorcio

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Digo, no hay TANTO drama como en una serie o película, pero el divorcio puede ser una bestia muy impredecible.Aunque todos sepan que dar ese paso significa dividir finanzas, propiedad y hasta los hijos, es difícil predecir cómo van a suceder las cosas. Es por eso que debes estar SÚPER preparada.Es devastador, sean las circunstancias que sean: Incluso un divorcio amigable sin hijos ni problemas de dinero puede ser devastador.Pierdes tu familia, tu sentido de hogar y a tu mejor amigo. Incluso cuando sabes que debes hacerlo y que es lo mejor para ti… será difícil. Igual y no te sentirás TAN destrozada, pero los sentimientos te ganarán en algún momento u otro. Y no tiene nada que ver con regresar con él o un sentido de arrepentimiento, pero será difícil pasar por ese momento.Tu felicidad NO es responsabilidad de tu pareja: Casarse no es un logro y tampoco es responsabilidad del otro hacerte feliz. TU felicidad es TU responsabilidad. Debes dejar de buscar la validación de otros y enfocarte en la tuya. Si no te sientes amada, es porque no estás empezando a hacerlo tú misma. Y si no te sientes valorada, nadie lo va a hacer por ti.La gente te va a juzgar: Es súper importante pensar en TI. Una vez que te deje de importar la opinión de los demás, tendrás el control de TU vida y tu felicidad. El divorcio es difícil y confuso, y te hará pensar 2 veces sobre tus decisiones y sobre ti como individuo.Tu ex podría tomarlo MUY mal: Podrían estar de acuerdo ahora, pero tu ex marido podría pasar un MUY mal rato después del divorcio. Hay posibilidades de que se deprima o hasta se vuelva violento. Sé que esto no te hará sentir mejor, pero si estás preparada, podrás tomar tus preocupaciones.FUENTE: Eme de Mujer