Gatos heredan fortuna de 300 mil dólares en Nueva York

(Tomada de la Red)

Una mujer adinerada del Bronx, Nueva York, murió recientemente y dejó parte de su fortuna a sus gatos, según informes locales.Ellen Frey-Wouter dejó 300 mil dólares de su herencia de 3 millones a sus mascotas para asegurarse que Tiger y Troy fueran cuidados apropiadamente, informó WABC-TV.Frey-Wouter, que era viuda, dejó instrucciones detalladas de que los gatos “nunca serían enjaulados” y estarían bien cuidados, informó el New York Post.Tiger y Troy están siendo atendidos por los ex ayudantes de salud en la casa de Frey-Wouters, informó el Post.Dahlia Grizzle, ex asistente de salud de la difunta, ahora se encarga de Tiger, quien dijo que es un “gato maravilloso”. Grizzle le dijo al Post que no era una sorpresa que Frey-Wouter heredara a los gatos una generosa suma de dinero.“Los gatos eran como sus bebés”, dijo Grizzle.Frey-Wouters dividió el resto de su fortuna entre ayudantes de salud en el hogar, organizaciones benéficas y su abogado, informó el Post. Si Troy y Tiger mueren antes de que su herencia se acabe, el resto irá a la hermana de Frey-Wouters en los Países Bajos.Esta no es la primera vez que una mascota hereda una cantidad exorbitante de dinero por parte de su dueño.En 2007, la heredera de Leona Helmsley dejó 12 millones de dólares a su perro, Trouble. El maltés blanco murió en 2011 a la edad de 12 en Sarasota, Florida.Fuente:https://lopezdoriga.com/vida-y-estilo/gatos-heredan-fortuna-de-300-mil-dolares-en-nueva-york/