¿Necesitan tomar terapia en pareja?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Toda pareja tiene problemas de vez en cuando. Pero, ¿cómo identificar si es algo completamente normal o algo que requiere ayuda profesional? Según los expertos, el momento ideal para tomar terapia en pareja es antes de que estés lista para darte por vencida. ¿Y cuándo es eso?



¿Estamos teniendo la misma pelea una y otra vez?



Hay problemas que nunca resolverán; como a quién le toca elegir serie en Netflix, o a quién le toca lavar los trastes. Pero si las peleas serias parecen estar en ‘repeat,’ hay graves problemas. Cuando han batallado por la misma cosita una y otra vez.. es porque no están cerca de ponerle solución, y entre más tiempo pase, más resentimiento habrá.



¿Discutimos justamente?



Debes tener una forma de manejar el conflicto que funcione para ambos. Cuando pelean, pueden sentarse y hablar como adultos… o pueden gritarse y tirarse platos. Consultarlo con un experto puede ayudarlos a tener una dinámica de peleas más saludable.



¿Actuamos como roomies?



Es normal que no tengan sexo todos los días, ni que se vean a los ojos con amor cada noche, pero si de plano casi ni se hablan, y parece que solo existen al lado del otro… ¿qué hacen juntos? Es obvio que no hay una conexión física y emocional. ¿Están dispuestos a luchar por ello… o no?



¿El problema es más grande que su relación?



Si uno de ustedes está lidiando con algo muy grande (una enfermedad o una pérdida), sería bueno que buscarán ayuda externa. Puede ser difícil mantener una conexión cuando ambos están lidiando con muchas cosas en su vida personal.



¿Hay más interacciones negativas que positivas?



Todos han tenido buenos y malos días, pero al final del día, toda relación tiene pros y contras. Si no es su caso, es posible que su relación no sea estable. Si decides que es tiempo de ver a un especialista, haz una cita y sé lo más honesta posible.