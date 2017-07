Las mascotas invaden el mundo de la tecnología

(Tomada de la Red)

Consejos, nombres o alojamiento. Estas son algunas de las aplicaciones pensadas para perros y gatos. Todo lo que hay que saber para poder usarlas y que sean útiles.



La tecnología ha invadido casi todos los ámbitos de la vida. Compras por internet, aplicaciones para estudiar, juegos online, buscadores de hoteles o vuelos más baratos. Pero esto no termina aquí, ya que también se extendió a las mascotas.



Perros y gatos pueden disfrutar de los beneficios de internet con un simple click. Qué hacer cuándo llegan las vacaciones, dónde dejarlos, qué recomendaciones existen para cada raza o sistemas muy bien organizados para encontrarlos en caso de que se pierdan, son algunas de las apps disponibles.



Es un estanque virtual en donde tu gato puede llegar a pasar horas frente a la pantalla. Es un juego en el que peces Koi se deslizan sobre el agua creando un hipnotizante sonido ambiental que los ayuda a mejorar su experiencia.



Dog Hero



Vacaciones, viajes de trabajo o escapadas de fin de semana, todo se convierte en una misión casi imposible cuando en la familia hay un integrante de cuatro patas. Por eso existen hoteles Pet Friendly o sitios donde se permite el hospedaje de personas y mascotas sin ningún problema.



La contracara de lo mencionado anteriormente son aquellos sitios en donde la estancia con animales está terminantemente prohibida. Estarán aquellos que podrán dejarlos al cuidado de algún familiar o tal vez consigan a un amigo que los visite de manera regular. Pero qué sucede con quienes por distintas razones no cuentan con ningún tipo de colaboración



¿Una comunidad para socializar a todos los dueños de mascotas?, sí. Esta aplicación se diferencia de otras porque ofrece una chapita inteligente para identificar y geolocalizar perros y gatos que por diferentes razones se pierden o escapan del hogar.



Es un servicio 100% gratuito, sólo hay que descargarla, comprar la chapita y registrar al animal por medio de un código QR, único para cada dispositivo.



Snapcat



Google no pudo resistirse y creó esta app que permite que los felinos puedan sacarse selfies sin la ayuda de sus dueños, con solo tocar la pantalla de un celular o tablet y siguiendo un punto rojo parecido al de un láser.



Además se pueden agregar filtros al igual que en Instagram y compartir el retrato en las distintas redes sociales.



