Cómo prevenir el cáncer de pulmón

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todavía hay mucho que puedes hacer para disminuir tus probabilidades de tener cáncer de pulmón. Lo primero que debes hacer es: No fumar y evitar el humo del cigarro.



Si jamás has fumado un cigarro en tu vida, tu riesgo de cáncer de pulmón es bajo. Si fumas mucho, tus probabilidades son 30 veces más altas que una persona sana. Y qué tanto has fumado también importa.



También querrás otras cosas que te ponen en riesgo como el gas radón, un gas radiactivo incoloro e inoloro que desprende la tierra y la piedra. Puede filtrarse a través de la fundación y construirse dentro de casas bien aisladas.



Sin embargo, el cáncer de pulmón podría ya correr en tu familia… y eso es algo que no puedes cambiar, pero sí hay factores de los cuales puedes tomar el control.



¿Qué puede hacer para prevenirlo?



Si fumas, detente. Sé que es difícil (muy difícil). Y posiblemente no lo logres a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero es hora de que elimines ese mal hábito. El problema es que la nicotina es altamente adictiva. Aún así, miles de personas pueden salir de la adicción y disminuir sus probabilidades de cáncer de pulmón.



Checa tu casa de radón: La mayoría de las ferreterías venden un kit barato y fácil de usar que mide con previsión los niveles de radón. Lo más probable es que no estés en riesgo, pero de estarlo, podrías sufrir graves consecuencias.



Ejercítate y lleva una buena dieta: Estos hábitos saludables disminuyen el riesgo de diferentes tipos de cáncer, así como enfermedades cardíacas y diabetes.