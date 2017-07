Cuidado con los excesos... al tomar agua

MONTERREY, Nuevo León(Agencia reforma)

Tomar agua nos ayuda a hidratarnos, limpiar nuestro organismo y oxigenar nuestro cerebro, entre muchas otras cosas más, pero, como todo, también este líquido esencial puede traernos problemas de salud si se consume en exceso.



Rogelio Maya Quintá, nefrólogo e internista del Centro Médico Zambrano Hellion, indica que cada vez es más común encontrarse con personas que abusan del consumo de agua en un intento por tener costumbres más saludables que les ayuden a bajar de peso, mejorar su piel o tener más energía.



Algunas personas pueden incluso llegar a volverse adictas al agua y padecer un trastorno llamado polidipsia psicógena, que es la ingesta excesiva de líquidos, generalmente de agua.



“Son personas que toman 8 o 10 litros de agua al día por esa teoría de que el agua les ayuda”, dice.



“El cuerpo se puede acostumbrar a tomar eso y en la polidipsia psicógena refieren esa sed cuando su cuerpo no la requiere”.



Riesgos del exceso



Aunque suene extraño, beber agua en exceso puede provocarte una intoxicación, la cual causa alteraciones en los electrolitos del cuerpo, sodio, potasio y cloro.



“El sodio sirve para muchas funciones, entre ellas cerebrales, cuando el sodio baja mucho, empieza a sentirse cansado y débil y a veces piensan ‘voy a tomar agua porque me hace falta’ y no, es que el sodio se va bajando”.



Si el sodio baja o sube mucho, puede haber síntomas como confusión, temblores o alteraciones en el ciclo del sueño; si progresa, puede haber convulsiones, estupor, coma e incluso ser mortal, dice el especialista.



“El promedio de sodio es de 140 y hay pacientes que por tomar exceso de agua pueden bajar hasta 125, que es cuando hay todos estos síntomas”.



De acuerdo con el especialista, si una persona sana se excede tomando hasta 8 o 10 litros de agua al día, el riñón tiene la capacidad de eliminarla sin problema, pero puede haber trastornos de los electrolitos y causar problemas a la larga.



Y atención: En pacientes que padecen enfermedades renales, insuficiencia cardiaca, problemas del hígado o personas de la tercera edad, los riesgos de consumir estas cantidades de agua pueden ser mucho mayores.



“Si alguien tiene insuficiencia cardiaca, por ejemplo, que su corazón ya no tiene mucha fuerza y toma mucha agua, se va a ahogar, porque el corazón no alcanza a bombear y se queda líquido acumulado en los pulmones.



“El paciente cirrótico o con problemas de hígado severo, si toma mucha agua, acumula líquido en el abdomen”.



Agua en los niños



El requerimiento habitual de agua en los niños varía entre 120 y 150 mililitros por kilo, es decir, si hablamos de un niño de 10 kilos de peso, requiere entre un litro y litro y medio de agua al día, asegura José Miguel Hinojosa, nefrólogo pediatra en el Centro Médico Zambrano Hellion.



“Esa agua es de los alimentos, la leche, y aparte el agua libre que a veces les indicamos los médicos, sobre todo cuando son alimentados con fórmula. Cuando son alimentados del seno materno no es necesario darles más agua”.



Durante los primeros años de vida, los niños requieren una mayor cantidad de agua en relación al peso corporal que los adultos, aunque su capacidad para eliminar agua es más limitada, dice Hinojosa.



“En los primeros dos, tres años de vida, tiene una capacidad limitada para eliminar agua, entonces allí el que beban demasiada agua sí puede ser problema”.



En este caso, los síntomas pueden ser muy parecidos a los adultos, pueden presentar somnolencia, dolor de cabeza, irritabilidad y en condiciones extremas, convulsiones.



¿CUÁNTA AGUA REQUERIMOS?



Pese a que muchos entrenadores o especialistas en nutrición suelen recomendar beber hasta dos litros de agua al día, estas cantidades varían de acuerdo con factores como el peso, la edad, el clima y el nivel de actividad, así como cualquier afección que se tenga.



“La cantidad de líquido que se recomienda son 25 mililitros por kilo de peso al día, pero esto es muy variable dependiendo del clima y muchas otras situaciones”, dice Maya Quintá.