La importancia de la esterilización de nuestros perros y gatos

(Tomada de la Red)

Estos días he estado hablando con distintas personas con peso y experiencia en el universo, complejo y amplio, de la protección animal. Todas esas personas me han hablado de la importancia de una ley nacional de mínimos, algo que no está claro que el Gobierno esté por la labor de encarar si miramos la respuesta parlamentaria que facilitó la pasada semana defendiendo que eran competencias autonómicas y locales.¿Qué creen que debería tener esa ley de mínimos? De nuevo el acuerdo es unánime, tanto que extrañaría no encontrar esas peticiones si esa ley llega a tener lugar. El fomento la adopción con campañas efectivas, el control del comercio de animales, prohibiendo la venta en tiendas e Internet, una identificación y censo eficaz de todo animal y regulación de la cría, limitándola a profesionales e impulsando la esterilización.Si me preguntasen a mí cuál de estas medidas sería la más importante, lo cierto es que me costaría elegir, pero creo que ese último aspecto sería vital de abordar lo antes posible. Gran parte del problema de las decenas de miles de abandono (130.000 al año según Fundación Affinity, y en realidad hay mucho más, puede que un 50% por encima), parte de que nacen demasiados gatos y perros cada año, muchos más que hogares que puedan tenerlos como un miembro de la familia hasta el final de sus días.No solo nacen por la codicia de muchos que crían explotando, en Europa del Este y también en España, sin conocimientos, siguiendo las cambiantes modas caninas y sin preocuparse de que progenitores estén bien atendidos y de que los cachorros acaben en buenas manos. Nacen también de particulares que crían porque les hace ilusión vivir la experiencia, por quedarse un cachorro que sea hijo del suyo (y ya se verá qué se hace con los demás), porque les han informado erróneamente que es bueno que tengan al menos una camada, por intentar hacer un poco de negocio a medias con el amigo del parque que tiene un macho de la raza de su hembra, por pura desidia, por abandonar animales no esterilizados, por no importarles lo más mínimo lo que pasará con esos animales o importarles menos de lo que cuesta la intervención de la esterilización…Y así siguen llegando cachorros a un mundo al que sobran.Que la mayoría de los perros y gatos que nos hacen compañía estén esterilizados es vital. No solo por luchar contra el abrumador problema de abandono animal existente en nuestro país, también por el bien de esos animales, cuya salud se verá beneficiada y cuya esperanza de vida aumentará.Por eso hacen falta campañas como las que promueve la protectora El amigo fiel de Córdoba estos días, la sexta que lanza en colaboración con la clínica veterinaria VETA. Muchas protectoras lo hacen, pero esas campañas deberían ser constantes en el tiempo e impulsadas por los ayuntamientos, porque de nuevo están las asociaciones con pocos recursos solucionando la papeleta de las administraciones públicas, porque esa debería ser su responsabilidad.“Mi gato marca con la orina toda la casa”, “mi gata vuelve preñada cada dos por tres”, “mi perro monta a todos los perros en el parque”, “mi perra tiene embarazos psicológicos”, “no puedo hacerme cargo de los crías que ha tenido mi perra”, “mi perra tiene tumores y no puedo operarla”, “no tengo dinero para castrar a mi gata”… ¿Sabes cuantas veces escuchamos estas frases y muchas más? En el 80% de estos casos, los animales son abandonados, regalados, llevados a la perrera, sacrificados…Miles de animales en Córdoba acaban de la peor de las maneras y la realidad es que no hay adoptantes para tan elevado número de abandonos. No todo para una protectora en defensa de los animales ha de ser rescatar, porque no es la solución, matemáticamente es imposible. La solución: ESTERILIZAR. Las charlas, las campañas de concienciación, promover las adopciones, mercadillos solidarios, etc… pero si no se ataja el problema desde la raíz, ESTERILIZANDO, jamás se resolverá el problema.Nuestras campañas de esterilización han sido y son pioneras en Córdoba. Decidimos hace tiempo enfocarlas para los particulares propietarios de animales de compañía, porque ellos son, los que llegado el momento, decidirán el futuro de su animal. Hay que recordar que todo animal abandonado ha tenido en algún momento de su vida un “dueño”, un “propietario”, directa o indirectamente todos, incluso los cachorros abandonados, han tenido una madre que fue propiedad de alguien…Por esa razón, con nuestras Campañas abaratamos el coste de las cirugías para que el mayor número de propietarios puedan esterilizar a sus animales y no sea una excusa el no hacerlo por motivos económicos.Los cachorros que hoy os traigo, hermanos mestizos de unos cinco meses, están en Madrid y son fruto de una camada no deseada. Son macho (algo más tímido) y hembra (más confiada) y están acostumbrados a vivir con gatos.Mirad lo que me cuenta una de las personas que está buscando una segunda oportunidad para ellos:Estos casos de cachorros en adopción me hacen pensar que es como si los abandonaran desde su primer día de vida. Una vez más me da la sensación de que nos movemos para solucionar la irresponsabilidad, la falta de empatía, de compasión y el desinterés de algunos que piensan “una camada que no quiero, ¿para qué me voy a molestar? me deshago de ella y punto”.Urge para ellos una casa de acogida o adopción. Los adoptantes contarán con asesoramiento de un educador canino para su adaptación al nuevo hogar y pautas sobre como tener cachorros.Contacto: 646444555 iasg1602@gmail.comFuente:http://blogs.20minutos.es/animalesenadopcion/2017/04/24/la-importancia-la-esterilizacion-perros-gatos/