Alertan en Piedras Negras por croquetas anticonceptivas

La mejor recomendación para esterilizar a las mascotas es la cirugía, exponen especialistas.



Piedras Negras.- Médicos veterinarios de la localidad alertaron a propietarios de mascotas sobre el uso de algunas marcas de croquetas que son utilizadas como anticonceptivos de perros y gatos ya que se ha demostrado su deficiencia.



Sin mencionar marcas, el médico veterinario, Leopoldo Chavarría Galindo, recomendó tener cuidado y acudir a las clínicas para practicarles una revisión a las croquetas anticonceptivas ante la posibilidad de que algunas que se distribuyen en el mercado para perros y gatos no cumplan con las normas.



“Hay casos en los que si no están certificadas se presentan tumores mamarios, quistes ováricos, tumores dentro de la matriz, gestaciones falsas y en el macho se puede registrar cáncer de próstata, así como tumores mamarios”, subrayo.



Explicó que la mejor recomendación para esterilizar a las mascotas, si se quiere evitar su reproducción no exponiendo su salud, es la cirugía: Castración en los machos y la ovario-histerectomía que se practica en las hembras.



“En el caso de las hembras esta cirugía evita que ciclen cada seis meses y que el animal no tenga problemas hormonales”, mencionó.



Dijo que también existe en el mercado un tipo de inyección que inhibe el celo semestral en las hembras pero se juega con el aspecto hormonal y se generan otras complicaciones de salud de la mascota.



“Es necesario que se ofrezcan los mayores cuidados a las mascotas, sobre todo a las que están muy cerca de la gente y conviven continuamente ya que también registran enfermedades transmisibles al ser humano y crean un cuadro difícil para el resto de las mascotas que habitan con una familia”, mencionó.



Informo que personal a su cargo desarrollara un programa de esterilización en perros y gatos el próximo 14 de mayo en Piedras Negras y a finales del mismo mes en Ciudad Acuña.



Informes recientes, revelan que en el país hay más de 24 millones de perros en situación de calle, y esta cifra aumenta debido al abandono de mascotas.



