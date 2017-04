Alimentos que no deben faltar en el lunch de tus hijos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Al armar un lunch nutritivo, evita siempre las grasas saturadas y el exceso de calorías. Para que te des una idea, aquí te compartimos cuatro alimentos nutritivos que no pueden faltar en el almuerzo de tus peques.



Alimentos con fibra

La fibra es un nutriente importante para los niños. Ya que los ayuda a mantener un sistema digestivo saludable, además de reducir el riesgo de diabetes a temprana edad.



Las mejores fuentes de fibra las encuentras en vegetales, granos y frutas.



-Vegetales: Frijoles, lentejas, legumbres.

-Granos: Arroz integral, cereales y grano entero (avena).

-Frutas: Ciruela, papaya, pera, naranjas y plátano.



Como una opción para mandarles de lunch a la escuela, puedes recurrir a barras de cereales con relleno de frutas. Éstas contienen buenos nutrientes, además de tener un exquisito sabor.



Alimentos ricos en Calcio

La vitamina D es uno de los requisitos más importantes en la dieta de tus hijos.



Aporta el calcio que fortalece sus huesos y dientes, previniendo fracturas y limitantes de crecimiento. Puedes encontrar este nutriente en quesos, leche, mantequilla, acelgas, espinacas, yema de huevo, así como en salmón, atún (ácidos omega 3).



Alimentos con Hierro

El hierro ayuda a la producción de hemoglobina y la mioglobina (almacena oxígeno en músculos), también interviene en el desarrollo cerebral.



Cuando los niños no consumen suficiente hierro pueden presentar cuadros de anemia severos y poner en peligro su vida.



Por eso es importante que nunca olvides incluirlo en su dieta diaria. Este nutriente está presente en alimentos como el hígado, carne de res, lentejas, pescado, pollo, huevos.



Alimentos con mucha Vitamina C

Por supuesto que no podía faltar la vitamina C en nuestra recomendación. Gracias a ella se fortalecen las defensas, se forman y reparan los glóbulos rojos en la sangre, así como los tejidos y huesos.



Los alimentos ricos en vitamina C los encuentras en vegetales y frutos con colores fuertes como la guayaba, papaya, toronja, mango, naranja, limón, brócoli.



*Te recomendamos medir las porciones que les ofrezcas, todos los excesos son malos, sobre todo por la cantidad de azúcar que un niño necesita.