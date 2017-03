Mejora tus habilidades de escritura

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La escritura es uno de los medios más poderosos para comunicarse. Sin embargo, muchos temen escribir porque piensan que no tienen el don para ello.



La escritura es un proceso que mejora con el tiempo y la práctica. Hacerlo bien se reduce a ser capaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que está en tu mente. Y siguiendo estos consejos básicos de escritura podrás llegar allí.



#1 Crea un esquema

Antes de poner la pluma en el papel, ayudaría si elaboras un esquema para la pieza. Un borrador con una introducción, un cuerpo y la conclusión es una gran manera de empezar.



#2 Extiende tu vocabulario y gramática

La elección de las palabras correctas y el uso de la gramática adecuada puede ayudarte a transmitir tu mensaje con claridad. Cuando se trata de palabras, no hay buenas o malas. Se trata de escoger las mejores palabras para describir tus pensamientos.



El uso de sinónimos te dará una serie de opciones de palabras. Una gran manera de mejorar tu gramática es volver a los libros escolares que enseñaban los conceptos básicos de gramática de la manera más sencilla.



#3 Comprueba los tiempos

Muchas personas se olvidan de prestar atención a los tiempos. A medida que escribimos, nuestros tiempos tienden a deslizarse del presente al pasado y viceversa. Repasar lo que escribes un par de veces puede ayudar a evitar esto.



#4 No seas genérico

A los lectores les gusta la precisión en lo que están leyendo. Al escribir sobre un tema en particular, asegúrate de que tus palabras no vaguen en generalidades. Generalizar puede distraer a tus lectores.



#5 Lee en voz alta

Al leer en voz alta, te puedes oír, y posteriormente, solucionar los errores. De esta forma puedes averiguar lo que está mal escrito en tus oraciones, mientras que también te ayudará a detectar la repetición de palabras e ideas.



Por último, nunca dejes pasar un escrito sin revisar la ortografía, las opciones de palabras y la gramática. ¡Suerte!



FUENTE: http://www.vix.com/es/creatividad/178184/5-tips-sencillos-para-mejorar-tus-habilidades-de-escritura