Cinco cosas que tu pareja jamás te perdonará

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los hombres, al igual que nosotras, pueden llegar a ser muy tolerantes y estar dispuestos a sobrellevar ciertas cosas. Sin embargo, existen actitudes de su pareja que por nada del mundo las perdonaría.



INFIDELIDAD



Uno de los sucesos más devastadores que le puede ocurrir a un hombre en una relación es que su pareja le sea infiel. Esta traición destrozará por completo la confianza y es casi imposible que te pueda perdonar. Si te sientes insegura y crees que tus sentimientos han cambiado, lo mejor es que seas sincera y converses con tu pareja.



HABLAR MAL DE SU FAMILIA



A nadie le agrada que hablen mal de sus seres queridos, por eso antes de decir un comentario acerca de su tía, algún primo o incluso de su madre, debes medir bien tus palabras ¡y tener tacto!



Si llegas a ser muy repetitiva con el tema, será algo que él no podrá tolerar debido a que la familia es muy importante para cada uno de nosotros y no es aceptable cuando alguien habla mal de ella.



QUE LO COMPAREN



A los hombres -ni a las mujeres- nos gusta semejante actitud. Si a menudo lo estás comparando con tus relaciones anteriores, lo harás sentir inseguro y malhumorado. Créenos, esta conducta no lleva a ningún lado y es algo que tu novio no te perdonaría.



MALTRATOS DE LA PAREJA



Cuando una persona está enamorada es capaz de perdonar muchas cosas, sin embargo, los maltratos tanto físicos como verbales es algo que no son aceptables bajo ninguna circunstancia.



Las malas palabras y los golpes crean una atmósfera propicia para un ambiente hostil y es algo que tu pareja no estará dispuesta a aceptar.



MENTIR CONSTANTEMENTE



Aunque sean “blancas”, las mentiras son engaños y siempre se terminan descubriendo. Además pueden hacer débil la relación. Tu pareja no te verá como una mujer seria ni honesta, y probablemente le ponga fin al noviazgo.