Lo que debes saber si tu pareja es adicta al trabajo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Las personas adictas al trabajo se clasifican en la personalidad del Tipo A: son organizadas, sensibles, impacientes y ambiciosas. Están enfocados en lograr sus metas mientras cumplen con otras responsabilidades y relaciones personales. En pocas palabras, los workaholics no se oponen a hacer del trabajo su primera prioridad.



Hay una relación con ella y su teléfono



Las mujeres workaholics llevan sus teléfonos celulares como una extremidad del cuerpo. Responden continuamente correos electrónicos y mensajes de texto. ¿Quieres planear una noche romántica para los dos? Asegúrate de mantener un espacio adicional para su smartphone, porque lo más probable es que ella estará atenta a él.



Una relación con los horarios y las cancelaciones



¿Quieres ver una película o tomar una copa después del trabajo? Probablemente deberías acostumbrarte a la reprogramación que habrá. Tan espontánea como es una chica workaholic, ella tiene un jefe que hará que trabaje los fines de semana o le enviará un proyecto cuando ambos se dirijan a la cena. Algunos días ella reprogramará o cancelará planes porque "algo surgió en el trabajo".



Una relación contigo mismo



Muy a menudo sentirás como si estuvieras en una relación unilateral. Sentirás que ama su trabajo más que a ti. Los mensajes y llamadas olvidadas, las citas reprogramadas y canceladas, y las conversaciones limitadas están a punto de convertirse en una rutina en tu vida. Ella no tiene la intención de lastimarte, pero ese sentimiento estará presente.



Una relación con discusiones y malentendidos



Después de un largo día de trabajo, probablemente ella solo quiere relajarse con un libro o ir a dormir. Discutir la relación con su trabajo conducirá a malentendidos innecesarios. Ella dirá que no entiendes la presión que atraviesa y tú dirás cuánto luchas por esta relación.



La lista es interminable y también lo son las peleas. Salir con una mujer adicta al trabajo es similar a ponerse una rutina de ejercicios difíciles: comienzas con una sensación de pesar, pero al final todo vale la pena.



