Cinco datos que no sabías de la cerveza

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La cerveza, sobretodo en nuestro país, se encuentra presente de manera continua. México está posicionado como el exportador de cerveza número uno del mundo, y la cerveza mexicana es reconocida a nivel mundial por su calidad.



Artesanal o comercial, la popularidad de esta bebida es innegable. Los usos que se le dieron a través del tiempo nos pueden dar una pista del porqué nuestra fascinación con ella.



Espiritual

En el antiguo Egipto, hace más de 4500 años, la cerveza fue considerada sumamente importante. Se le daba el mismo valor incluso que al pan, e incluso los egipcios atribuían su invención al dios Osiris, dios y juez de los muertos. De manera similar a como se considera el alcohol en México, se colocaba junto con los objetos dentro de los sepulcros y en las ofrendas de los fallecidos para que los acompañara al más allá.



Pago

¿Te imaginas trabajar por cerveza? Los egipcios lo hacían. Si te has preguntado alguna vez cómo es que construyeron las pirámides, de acuerdo a Patrick McGovern, arqueólogo de la Universidad de Pennsylvania, a los trabajadores que construyeron las pirámides de Egipto y de Mesopotamia se les pagaba con cerveza.



Uso médico y estético

Debido a la relación comercial con Egipto, tiempo más tarde, los griegos de la antigüedad también conocieron la cerveza. Su sabor no era tan compatible con el paladar mediterráneo, por lo que como bebida recreacional, era consumida sólo por el pueblo. Sin embargo de manera medicinal se usó ampliamente, llegando a llamarla “oinos christinos”, el vino de los ungidos y enfermos. El padre de la medicina, Hipócrates, sostenía que la cerveza era un calmante que fortalecía corazón y las encías y la recetaba contra la hipertensión, la insuficiencia cardiaca e, incluso la fiebre.



De igual forma Herodoto, el famoso historiador, contaba que las mujeres de clase alta de Egipto usaban la espuma de la cerveza, aplicándose en el rostro y cuerpo, ya que según ellas, mantenía el frescor natural de la piel.



Ramificación entre cerveza y ale

Hasta el año 1400 la cerveza era producida con cebada, agua y levadura, con un poco de romero y tomillo para dar sabor y evitar que se estropeara. Fue hasta el siglo XV que se descubrió una nueva versión de cerveza, cuando mercaderes holandeses introdujeron el lúpulo.



La flor seca de lúpulo se añade durante la producción de la cerveza, proveyendo el característico sabor amargo y el aroma de la bebida. A la cerveza sin lúpulo y con una fermentación alta se le denominó ale desde entonces, mientras que a la nueva se le dio el título de cerveza. El nuevo sabor fue tan popular que a partir del siglo XVIII todas las cervezas se fabricaron de esa manera.



En México

Fue hasta 1542 cuando Carlos V autorizó que en la Nueva España se pudiera elaborar cerveza. El permiso se le dió a un establecimiento en Amecameca, a cargo de cerveceros europeos. Sin embargo no fue hasta un largo tiempo después que adquirió su popularidad, a principios del siglo XX.



Modelo fue la primera empresa cervecera en nuestro país, fundada por españoles en 1925, cerca del río San Joaquín.



Poco a poco se fueron abriendo más empresas con capital nacional, como Corona, Indio, Tecate, Cuauhtémoc, Yucateca, Moctezuma, etcétera.



Hoy en día México ocupa el décimo lugar en el consumo de cerveza, y siendo de los más apreciados exportadores de este líquido de los dioses.