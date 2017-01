El alfabeto más antiguo del mundo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

En el mundo no solo existen cientos de idiomas sino que también hay países y culturas donde los alfabetos utilizados difieren bastante del que conocemos tradicionalmente.



Diferentes civilizaciones crearon sus propios alfabetos, pero hay uno que, gracias al trabajo de expertos, fue declarado como el alfabeto más antiguo de todos y no es el chino, sino que el hebreo.



El hebreo es el alfabeto más antiguo de la historia



Las civilizaciones antiguas fueron dejando su huella en la forma que nos comunicábamos, desde los jeroglíficos de los egipcios a los complejos alfabetos chinos, pero hubo una cultura que se adelantó a los orientales.



Douglas Petrovich un arqueólogo canadiense especializado en epigrafía analizó una serie de dibujos en piedra que serían del antiguo Egipto y encontró que en ellas había un conjunto de símbolos que corresponderían al alfabeto hebreo.



Las piedras, que datan de hace más de 3800 años, justamente el tiempo en que los hebreos vivían como esclavos en Egipto, poseían no solo palabras, sino frases claramente interpretables, incluso se cree que en una de ellas estaba escrita una carta.



En total son 22 las piezas de jeroglíficos egipcios con inscripciones escritas en hebreo identificadas por Douglas Petrovich en 2012 y desde entonces trabajó en dar con las fechas y autenticidad del alfabeto tallado en ellas.



Hay una piedra que es la más importante de todas y lleva por nombre Sinai 115, en ella se hallan pedazos de lo que serían pasajes del «Antiguo testamento» de la Biblia y una especie de carta, la más antigua en su tipo a nivel mundial.



Los hallazgos de este experto en arqueología y epigrafía serían la clave para terminar con la discusión acerca del alfabeto más antiguo del mundo: si bien ya habían arqueólogos que postulaban la misma teoría desde principios de siglo, es la primera vez que logra probarse que el hebreo fue el primer sistema de escritura compuesto por letras claramente organizadas para dar origen a palabras y no solo imágenes con cierto significado.



Pero estas antiguas inscripciones escritas en hebreo no solo dan luz acerca de cuál fue el primer alfabeto de la historia de la humanidad, sino que también confirman fechas que se hallaban en la Biblia, pero que hasta ahora no tenían ningún soporte que las validara.



FUETE: http://www.vix.com/es/mundo/174601/este-es-el-alfabeto-mas-antiguo-del-mundo-y-no-es-el-que-piensas