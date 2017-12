Conocé los "Gatos de la buena suerte"

(Tomada de la Red)

Los gatos son animales majestuoso que tienen millones de personas alrededor del mundo que los prefiere como mascota, estos siempre han estado envueltos en enigmas y rodeados de leyendas, son muchas las culturas y civilizaciones que han relacionado a los gatos con la suerte y la fortuna. Por ejemplo en el antiguo Egipto se les consideraba la reencarnación de un poderoso Dios y así otras tantas creencias.Pero esta vez vamos hablar de gatos que son de la buena suerte porque tienen mas dedos en sus patas de los normales, lo cual les da una característica extra muy particular, y esta característica se llama Polidactilia.Primero comencemos por definir que la polidactilia (del griego poly, «muchos» y daktylos, «dedo») es un trastorno genético donde se nace con más dedos en la mano o en el pie de los que le corresponde y se detecta al momento del nacimiento.Este trastorno genético no solo se produce en gatos, también puede ocurrir en perros, ratones, topos e incluso en humanos. A menudo, el dedo extra no tiene articulaciones y sólo es un dedo no funcional compuesto únicamente de tejido blando y un poco de hueso.Normalmente, los dedos extra de un gato con polidactilia se ven como los demás, dando la ilusión de tener pies más grandes. En la mayoría de los casos, la polidactilia es inofensiva, es mas les da un encanto adorable a estos felinos “patones”.Mientras que algunas mutaciones genéticas son consideradas un obstáculo, la polidactilia puede ser un beneficio en algunos gatos. No suele causarles ninguna incomodidad, y los dedos extra atraen a varios admiradores humanos.Históricamente, los marineros consideraban a estos gatos, a los que llamaban “gatos gitanos”, como portadores de buena suerte. En alta mar, sus dedos extra les daban un mejor equilibrio y una ventaja a la hora de cazar ratones. Se cree que su conexión tan cercana con los marineros puede ser la razón de que, hoy en día, los gatos con polidactilia se encuentren en todo el mundo.Aunque la polidactilia se puede dar en cualquier raza, esta característica se suele encontrar normalmente en el oeste de Inglaterra, Gales, el este de los Estados Unidos y Canadá.La cantidad de dedos extra en los gatos con polidactilia puede variar; Jake, el dueño del récord Guinness con más dedos en un gato, tenía 28 dedos.Fuente:https://www.vivanicaragua.com.ni/2017/12/23/variedades/conoce-los-gatos-de-la-buena-suerte/