¿Qué hacer cuando tu mascota querida te ignora?

Bien es sabido que tanto los perros como los gatos, tienen su carácter. También hemos leído en Mascotadictos.cl que hay cosas que nosotros hacemos que los molestan profundamente y que, si no detectamos esta situación a tiempo, podría traernos ciertos problemas, por ejemplo, que nuestra querida mascota, nos ignore por completo.



Pero bueno, si el problema ya está ahí, tenemos que buscar la manera de solucionarlo. Es por esto, que a continuación te entregaremos 4 tips que te ayudarán a tener la misma relación de cariño y apego con tu mascota:



1.- Detecta la razón por la que te ignora: A veces creemos que estamos haciendo todo bien y que actuamos siempre igual, pero pequeños detalles hacen la diferencia. Un tono de voz distinto, una persona nueva en casa, un olor poco común o simplemente no tomarlo en cuenta lo que él quisiera, podrían provocar una molestia en nuestra mascota. Es por esto, que primero debes saber qué estás haciendo diferente y desde ahí, buscar una solución.



2.- Cambia tu actitud frente a tu mascota: Bien, ya detectaste cuál es el problema, ahora lo que debes hacer, es corregir "el error". Si supiste si era un ruido o persona desagradable, lo recomendable es buscar un consenso, es decir, que tu mascota, gradualmente se vaya acostumbrando a esta situación y que vea, que estás trabajando en ello.



3.- Demuéstrale tu cariño: Para que la situación mejore y tu perrito o gatito no se sienta más mal, es importante que reciba tu cariño y amor. Si estás pasando por esto, lo fundamental es que esto sea más notorio que de costumbre. Como cada vez que cometemos un error ¡hay que hacer mérito!



4.- Hazle saber qué lugar ocupa en tu vida y hogar: Es muy positivo que tu mascota sepa qué lugar ocupa en tu vida, así como también debe comprender que hay ciertos límites que respetar. Él debe saber que es importante, que lo quieres y consideras, pero que no puede mandar tu vida ni manipularla. Así evitarás nuevos conflictos a futuro.



Con estos simples tips, podrás evitar que tu mascota querida te ignore y "se sienta" por alguna acción tuya. De esta misma manera, si ya está ocurriendo , sabrás cómo mejorarlo.



