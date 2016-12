¿Qué le puede ocurrir a mi perro si no lo saco a pasear a diario?

(Tomada de la Red)

De tanto preocuparnos de nuestras laborales, prioridades y obligaciones nos olvidamos de las atenciones que requieren nuestras mascotas, entre ellas, nuestros queridos y compañeros, los perros. Uno de los deberes que hay que tener en cuenta y considerarlo necesario es sacarlos a pasear frecuentemente, ya que si no lo hacemos, podemos afectar directamente su salud y comportamiento.

Nuestros canes necesitan ejercitar su cuerpo, correr, sociabilizar con otros perros y realizar actividades físicas en forma frecuentes. De lo contrario, comenzarán a tener un comportamiento negativo que puede perjudicar su salud, energía y estado de ánimo. Su nivel de estrés puede llevarlo a tener conductas de intranquilidad, ansiedad y desesperación por salir a hacer sus necesidades, olfatear, explorar o caminar.



Si no logras organizar tu agenda con tus obligaciones ya sea para el trabajo, los estudios y tareas domésticas para apartar una hora diaria para pasear a tu perro, hay una alternativa que te dejará contento a ti y a tu mascota.



Erick Tejo, director y fundador de Paséame, empresa destinada a ofrecer paseos y cuidados a las mascotas, advierte que cuando los animales sufren cambios de conductas, “los niveles de ansiedad se elevan y pueden causar destrozos en el hogar, se hacen dominantes frente a sus amos, presentan ansiedad por separación, enfermedades, problemas en su pelaje y depresión por sentirse solos”.



La responsabilidad es parte fundamental de la tenencia de mascotas, y si no cumples con este requerimiento fundamental, mejor piénsalo dos veces si quieres traer a un animalito al hogar. ¡No querrás que tu casa o departamento se convierta en una cárcel para él!



Paséame es la primera red de paseadores caninos que cubre todo Santiago, su equipo está capacitado para el adiestramiento y psicología canina. Su labor, además de pasear al animal, es cuidar de él con los servicios de dogsitter o petsitter.



La iniciativa de Tejo y su equipo recae en combatir con uno de los problemas que presenta Chile al ser uno de los cinco países en el mundo que más perros vagabundos posee. El fundador de Paséame explica que “culturalmente la gente no acostumbraba a pasear a sus mascotas, de hecho, aún existe el clásico ´vuelve sólo´, y nuestra misión es reeducar en esta área para elevar la conciencia en lo que respecta al cuidado de mascotas”.



Las advertencias están claras, nuestras mascotas requieren atención, afecto y cariño a diario. Hazte responsable de sus necesidades o serás tú el principal causante de que no tenga un buen ánimo para obedecer órdenes, jugar, realizar actividades, ejercicios y sociabilizar con otros animales.



Fuente:http://mascotadictos.com/2015/04/03/que-le-puede-ocurrir-a-mi-perro-si-no-lo-saco-a-pasear-a-diario/