(Tomada de la Red)

¿Te gustaría saber cómo ven los perros? Durante mucho tiempo se creía que sus ojos sólo podían captar el blanco, el negro y las sombras, pero lo cierto es que su sentido de la vista está mucho más desarrollado de lo que en un principio nos podíamos imaginar.Así pues, vamos a descubrir cuál es la visión que tienen nuestros estupendos amigos de cuatro patas.Los ojos de los perros, al igual que los de muchos mamíferos, tienen en la retina dos tipos de fotorreceptores: los bastones, que son los que se emplean para poder ver en la penumbra y los encargados de producir una visión escotópica (percepción visual que se produce con niveles muy bajos de iluminación), y los conos, que son los que reciben más señales en condiciones de mayor luminosidad y son los que responsables de la visión fotópica (perceción visual que se produce durante el día, cuando hay luz). La presencia de bastones en los canes es muy superior a la de los conos, lo cual explica por qué no pueden diferencias los colores del mismo modo en que lo hacemos nosotros. Pero no les es muy necesario.Evolutivamente, los perros necesitan ver mejor por la noche que por el día, ya que es cuando son más vulnerables al ataque de posibles depredadores y cuando más activos son. Pero, ¿qué colores son capaces de ver? Estos:Los perros distinguen sin problemas el azul y el amarillo; sin embargo, no pueden ver el rojo, el naranja ni el verde. Por este motivo, siempre que vayamos a comprarles un juguete nuevo va a ser muy recomendable que sea de colores que pueda distinguir.Por cierto, ¿sabías que su cerebro es capaz de procesar entre 70 y 80 imágenes por segundo mientras que el nuestro sólo unos 60? Esto les viene muy bien, ya que al ser depredadores, pueden captar el movimiento de una posible presa mucho más rápidamente que los humanos. Interesante, ¿no crees?Fuente:https://www.mundoperros.es/como-ven-los-perros/