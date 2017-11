De gatos, perros y otras mascotas

(Tomada de la Red)

Como los humanos, los animales vuelven a la tierra para aprender y evolucionar. A menudo se encarnan con gente a la que estaban estrechamente vinculados en el pasado, incluso a veces un animal que ha sido utilizado como talismán puede regresar como animal doméstico.El origen del perro a menudo refleja los antecedentes de nuestras vidas pasadas principales, cuyas lecciones se aprenden en el presente¿Qué comportamiento expresa nuestro perro al ver un fantasma?Siempre debemos prestar especial atención a comportamientos específicos en uno de nuestros animales, ya que a menudo reflejan nuestro comportamiento o algo que deberíamos expresar.Los animales tienen sus propias cualidades y características, tienen un gran número de habilidades que pueden enseñarnos. Los perros, por ejemplo, saben exactamente lo que está sucediendo en su entorno, incluso pueden enseñarnos a sentirlo.Estas habilidades que nos recuerdan, debemos integrarlas en nuestras vidas como valores fijos.Los animales son incondicionales en su amor, incluso si han tenido un mal día, estos vienen a saludarnos, corren hacia nosotros ladrando, incluso cuando sólo llevamos fuera una hora, nos dan la bienvenida como si hubiéramos estado ausentes mucho tiempo.Al aprender a comunicarnos con nuestras mascotas, aprendemos al mismo tiempo a comunicarnos con otros animales, ya que aprendemos a entender y utilizar el lenguaje corporal, proyectamos pensamientos e intercambiamos ideas con nuestros animales. Estamos empezando a entender sus sutilezas, emociones y proyecciones, algo que también puede aplicarse a los animales no domésticos.Los animales (animales domésticos) son muy sensibles a la presencia de espíritus. Reconocen las energías sutiles presentes en su entorno, así que presta mucha atención a tu perro si ves que este se queda mirando a un punto fijo, por ejemplo.Tu mascota como’ detector de espíritus’Los animales tienen sentidos muy desarrollados, por ejemplo, las palomas viajeras siempre encuentran el camino de regreso, los caballos sienten los cambios eléctricos a través de sus pezuñas y así evitan los relámpagos cuando están en una pradera y los perros y gatos sienten cuando la gente a su alrededor tiene miedo.Todas las mascotas descubren espíritus más rápido que nosotros, ya que estos inmediatamente registran cambios mínimos en su entorno y a veces, los perros miran fijamente a un espacio como si un fantasma estuviera caminando. ¿Por qué se comportan así? ¿Ven puertas hacia otras dimensiones?¿Por qué los perros miran al vacío como si vieran fantasmas?Todo va bien, estamos tranquilos en el sofá jugando a la consola, comiendo en la mesa o lo que sea. De repente, tu perro levanta la cabeza y fija la vista en un punto preciso en la habitación, súbitamente fascinado por algo que no se ve.Personalmente, solía reírme al principio, hasta que leí la saga “En la encrucijada de los mundos”, ya que en este libro, los espectros son invisibles para los adultos pero son capaces de comer sus almas, así que los únicos que pueden verlos son los niños y los animales, que son insensibles a sus poderes.Desde entonces siempre me he sentido muy incómoda cuando veo a mi perro obsesionado con algo invisible y que yo no logro captar.Si tu perro o tu gato hace lo mismo, estate tranquilo, porque todo esto tiene un significado y es que cuando los perros parecen observar el espacio, pueden detectar movimientos sutiles, ya que su visión es mucho más nítida que la nuestra.Un pequeño bicho que corta el aire, un rayo de calor… eso es suficiente para alertarlos. Pero eso no es todo, además de los movimientos casi imperceptibles, también ven espectros de luz que nosotros no percibimos, ¡como la luz ultravioleta!Por supuesto, esto también les pasa a los gatos, ya que los gatos son a menudo mucho más curiosos y están siempre en alerta, por lo que es más probable que adopten este comportamiento.Fuente:https://www.mundoperros.es/pueden-ver-los-perros-los-fantasmas/